HONOLULU (AP) – Les procureurs fédéraux d’Hawaï ont annoncé des accusations de pots-de-vin et de corruption publique contre un propriétaire d’entreprise d’Hawaï et un responsable du comté de Maui.

Des documents judiciaires non scellés jeudi accusent Milton Choy, le propriétaire d’une entreprise d’Honolulu qui fournit des services et des fournitures d’eaux usées, d’avoir soudoyé Stewart Olani Stant, qui était gestionnaire des eaux usées puis directeur du département de gestion de l’environnement du comté de Maui.

L’avocate américaine d’Hawaï, Clare Connors, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que l’affaire faisait partie des plus importantes enquêtes de corruption de l’histoire de l’État. Elle a déclaré que Choy avait fourni à Stant plus de 2 millions de dollars en espèces et en cadeaux, notamment des dépôts directs sur les comptes bancaires de Stant, de l’argent, des jetons de jeu et des voyages à Las Vegas.

En retour, les procureurs ont déclaré que Choy avait reçu plus de 19 millions de dollars en contrats commerciaux du comté.

Les messages laissés à Stant sur divers sites de médias sociaux n’ont pas été immédiatement renvoyés. Les numéros de téléphone répertoriés ont été déconnectés.

Un e-mail et un appel téléphonique à l’avocat de Choy, Michael Green, n’ont pas été immédiatement renvoyés. Les appels aux numéros de téléphone répertoriés pour Choy et un e-mail sont restés sans réponse.

S’il est reconnu coupable, Connors a déclaré que Choy devra confisquer des actifs jusqu’à 15 millions de dollars, encourt jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars. Stant serait tenu de renoncer à 2 millions de dollars, encourt jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars.

Les deux seront traduits devant un tribunal fédéral lundi.

Connors a déclaré que les enquêteurs avaient été prévenus par un membre du public.

“Lorsque nous avons reçu l’information de ce membre du public, nos enquêteurs et procureurs l’ont examinée et ont pensé que c’était important”, a déclaré Connors. “Il s’agit certainement de l’une des plus importantes affaires de corruption sur lesquelles notre bureau a enquêté et poursuivi.”

Steven Merrill, l’agent spécial du FBI en charge du bureau d’Honolulu, a déclaré que son travail d’enquête sur les fonctionnaires corrompus à Hawaï n’était pas terminé.

“La corruption publique est la priorité numéro un des enquêtes criminelles du FBI, car les agents publics corrompus sapent la confiance du public dans notre gouvernement”, a-t-il déclaré. “Les deux individus ont individuellement profité du stratagème, mais sans tenir compte du fait que les citoyens du comté de Maui seraient escroqués. Ils ont été encouragés à poursuivre le programme pendant de nombreuses années jusqu’à ce que leur cupidité les rattrape.

Connors a déclaré que Choy était parmi les premières personnes arrêtées dans les récentes enquêtes sur la corruption publique et qu’il avait coopéré avec les enquêteurs dans des affaires contre deux législateurs de l’État d’Hawaï, également poursuivis pour avoir accepté des pots-de-vin.

Les législateurs ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin en échange de l’élaboration de la législation pendant leur mandat. Ils ont tous deux plaidé coupable en février.

Le représentant Ty Cullen a démissionné de la Chambre des représentants de l’État peu de temps avant que les procureurs fédéraux n’annoncent des accusations contre lui et l’ancien chef de la majorité au Sénat, J. Kalani English.

Dans le cadre de leurs accords de plaider coupable, English doit renoncer à environ 15 000 $ et Cullen a accepté de renoncer à 23 000 $, représentant les sommes d’argent qu’ils ont reçues.

Cullen doit être condamné le 20 octobre. English a été condamné à trois ans et quatre mois en juillet.

Caleb Jones, l’Associated Press