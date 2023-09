Les procureurs demanderont l’inculpation de Hunter Biden avant le 29 septembre

Les procureurs fédéraux prévoient de demander à un grand jury d’inculper Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, avant le 29 septembre, ont-ils révélé dans un communiqué. tribunal dépôt mercredi.

Les accusations que l’avocat spécial David Weiss portera contre Hunter Biden n’ont pas été divulguées dans le dossier déposé auprès du tribunal de district américain du Delaware. Mais il est possible que Weiss demande au moins une inculpation contre le fils du président pour une affaire d’armes à feu.

Le nouveau dépôt intervient six semaines après une date prévue plaidoyer l’accord selon lequel Hunter devait résoudre les accusations de délits fiscaux et liés aux armes s’est effondré lorsqu’un juge a remis en question ses conditions lors d’une audience devant ce tribunal.

Lors de cette audience, Hunter a fini par plaider non coupable de deux chefs d’accusation de non-paiement de l’impôt fédéral sur le revenu sur un revenu annuel de plus de 1,5 million de dollars en 2017 et 2018.