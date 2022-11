Les procureurs demandent une peine de 15 ans de prison alors qu’Elizabeth Holmes de Theranos risque d’être condamnée

Un juge fédéral américain décidera vendredi si la fondatrice et ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, doit purger une longue peine de prison pour avoir trompé des investisseurs et mis en danger des patients tout en colportant une fausse technologie de test sanguin.

La condamnation de Holmes dans la même salle d’audience de San Jose, en Californie, où elle a été reconnue coupable de quatre chefs d’accusation de fraude d’investisseurs et de complot en janvier marque un moment culminant dans une saga qui a été disséquée dans un documentaire de HBO et une série télévisée Hulu primée sur son ascension fulgurante et sa chute mortifiante.

Le juge de district américain Edward Davila occupera le devant de la scène alors qu’il pèsera la recommandation du gouvernement fédéral d’envoyer Holmes, 38 ans, dans une prison fédérale pour 15 ans. C’est un peu moins que la peine maximale de 20 ans à laquelle elle pourrait être condamnée, mais bien plus que la tentative de son équipe juridique de limiter son incarcération à 18 mois maximum, de préférence purgés à domicile. Ses avocats ont fait valoir que Holmes méritait un traitement plus indulgent en tant qu’entrepreneur bien intentionné qui est maintenant une mère dévouée avec un autre enfant en route.

Les procureurs veulent également que Holmes paie 804 millions de dollars américains en dédommagement. Le montant couvre la majeure partie des près d’un milliard de dollars américains que Holmes a levés auprès d’une liste d’investisseurs sophistiqués, dont le magnat du logiciel Larry Ellison, le magnat des médias Rupert Murdoch et la famille Walton derrière Walmart.

Tout en courtisant les investisseurs, Holmes a mis à profit un conseil d’administration de Theranos de grande puissance qui comprenait l’ancien secrétaire américain à la Défense James Mattis, qui a témoigné contre elle lors de son procès, et deux anciens secrétaires d’État américains, Henry Kissinger et feu George Shultz, dont le fils a soumis une déclaration. fustigeant Holmes pour avoir concocté un stratagème qui jouait Shultz “pour le fou”.

Enceinte d’un 2ème enfant

Le jugement de Davila – et la date de rapport de Holmes pour un séjour potentiel en prison – pourraient être affectés par la deuxième grossesse de l’ancien entrepreneur en deux ans. Après avoir donné naissance à un fils peu de temps avant le début de son procès l’année dernière, Holmes est tombée enceinte à un moment donné alors qu’elle était libre sous caution cette année.

Bien que ses avocats n’aient pas mentionné la grossesse dans une note de 82 pages soumise à Davila la semaine dernière, la grossesse a été confirmée dans une lettre de son partenaire actuel, William “Billy” Evans, qui a exhorté le juge à être miséricordieux.

Holmes quitte le tribunal fédéral de San Jose, en Californie, le 3 janvier après avoir été reconnue coupable de fraude pour avoir transformé sa startup de tests sanguins Theranos en une imposture sophistiquée qui a dupé des milliardaires et d’autres investisseurs involontaires pour qu’ils soutiennent une entreprise apparemment révolutionnaire dont la technologie médicale n’a jamais a fonctionné comme promis. (Nic Coury/Associated Press)

La grossesse rend plus probable que Davila soit critiqué quelle que soit la peine qu’il impose, a prédit Amanda Kramer, une ancienne procureure fédérale.

“Il y a un débat assez sain sur le type de peine nécessaire pour exercer une dissuasion générale afin d’envoyer un message à d’autres qui envisagent de franchir cette ligne de la vente pointue à la fausse déclaration matérielle”, a déclaré Kramer.

Dans cette lettre de 12 pages, qui comprenait des photos de Holmes adorant leur fils d’un an, Evans a mentionné que Holmes avait participé à un événement de natation au Golden Gate Bridge plus tôt cette année alors qu’elle était enceinte. Il a également noté que Holmes avait souffert d’un cas de COVID-19 en août pendant sa grossesse. Evans n’a pas divulgué la date d’échéance de Holmes dans sa lettre.

“Renommée spectaculaire”

Le procureur fédéral Robert Leach a déclaré avec insistance que Holmes méritait une peine sévère pour avoir conçu une arnaque qu’il a décrite comme l’un des crimes en col blanc les plus flagrants jamais commis dans la Silicon Valley. Dans une note cinglante de 46 pages, Leach a déclaré au juge qu’il avait l’occasion d’envoyer un message qui freine l’orgueil et l’hyperbole déclenchés par le boom technologique de la dernière décennie.

Holmes « s’est nourrie des espoirs de ses investisseurs qu’un jeune entrepreneur dynamique ait changé les soins de santé », a écrit Leach. “Et grâce à sa tromperie, elle a atteint une renommée spectaculaire, une adoration et des milliards de dollars de richesse.”

Même si Holmes a été acquitté par un jury de quatre chefs d’accusation de fraude et de complot liés à des patients ayant subi des tests sanguins Theranos, Leach a également demandé à Davila de prendre en compte les menaces pour la santé posées par la conduite de Holmes.

L’avocat de Holmes, Kevin Downey, l’a dépeinte comme une visionnaire désintéressée qui a passé 14 ans de sa vie à essayer de révolutionner les soins de santé avec une technologie censée pouvoir détecter des centaines de maladies et d’autres aliments avec seulement quelques gouttes de sang.

Bien que les preuves soumises lors de son procès aient montré que les tests produisaient des résultats extrêmement peu fiables qui auraient pu orienter les patients dans la mauvaise direction, ses avocats ont affirmé que Holmes n’avait jamais cessé d’essayer de perfectionner la technologie jusqu’à ce que Theranos s’effondre en 2018. Ils ont également souligné que Holmes n’avait jamais vendu aucun des ses actions Theranos – une participation évaluée à 4,5 milliards de dollars en 2014 lorsque Holmes était salué comme le prochain Steve Jobs sur les couvertures des magazines économiques.