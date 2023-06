Les procureurs demandent une peine de 13 ans pour Tory Lanez

Alors que la condamnation de Tory Lanez approche, les procureurs demandent une peine de 13 ans pour le rappeur, invoquant son comportement flagrant.

Après avoir été reconnu coupable d’avoir tiré sur Megan The Stallion, Tory Lanez’s a réuni une nouvelle équipe juridique. Cette équipe a essayé de son mieux de faire des progrès pour finalement obtenir un nouveau procès et a échoué. Ils n’ont même pas réussi à faire expulser le juge de l’affaire.

Maintenant, tous les yeux sont rivés sur la condamnation de Lanez dans l’affaire qui pourrait être longue. Selon Panneau d’affichage, les procureurs demandent une peine de 13 ans dans cette affaire. Les procureurs pensent que Tory « a mené une campagne pour humilier et traumatiser à nouveau la victime ». En outre, dans le mémorandum sur la peine, les procureurs ont plaidé que toute peine inférieure à 13 ans « mettrait en danger la sécurité publique » et « ne serait pas dans l’intérêt de la justice ». La note de 12 pages a également révélé que Lanez et son collaborateur DaBaby avaient l’intention de tendre une embuscade à Megan pendant qu’elle se produisait pendant Rolling Loud Miami.

« Pendant la performance de la victime, l’accusé a passé l’autorisation de sécurité et est entré dans la salle verte », indique le mémorandum. « Ces zones se trouvaient à moins de 100 mètres de la scène où la victime se produisait, en violation de l’ordonnance de protection. » «Il a également été porté à l’attention de la victime que l’accusé et DaBaby avaient tenté de précipiter la scène pendant sa performance. La victime n’était en aucun cas au courant ni consentie à la présence de l’accusé sur le lieu où elle se produirait. « L’accusé n’a manifesté aucun remords, ce qui soulève la question de savoir si l’une des excuses qu’il a adressées à la victime dans son message texte et son appel à la prison était authentique », indiquent les documents.

Les procureurs disent que Meg était « incroyablement effrayée » lorsqu’elle a découvert ce plan et que Lanez a violé l’ordonnance de protection. Lorsqu’il s’agit de plaider leur cause, l’accusation a mieux assemblé les mots que Shakespeare avec des preuves accablantes en leur faveur. Aujourd’hui, Tory a demandé que sa peine soit prolongée jusqu’à la semaine prochaine, une demande qui a été accordée. Une nouvelle date sera fixée et Lanez apprendra le résultat de sa condamnation.