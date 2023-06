Les procureurs demandent une caution de 1 million de dollars pour un homme de Harvard accusé de batterie domestique – Shaw Local

Les procureurs demandent une caution de 1 million de dollars pour un homme de Harvard accusé le week-end dernier de coups et blessures domestiques alors qu’il était en liberté sous caution provisoire pour la tentative de meurtre de deux adjoints du shérif du comté de McHenry.

Randall B. Little, 59 ans, a été arrêté vers 21 heures samedi et inculpé de deux chefs de batterie domestique pour délit de classe A, selon la plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Il est accusé d’avoir tiré les cheveux d’une femme et de l’avoir frappée, lui laissant les yeux meurtris, selon la plainte.

Peu de choses sont restées dans la prison du comté de McHenry lundi avec une caution de 5 000 $. Il doit déposer 500 $ pour être libéré.

Cependant, les procureurs du comté de McHenry soutiennent dans leur requête qu’il soit détenu sous caution de 1 million de dollars citant son affaire en cours depuis le 1er avril 2022. Little aurait tiré un fusil à canon court de calibre .300 sur les adjoints du shérif du comté de McHenry qui étaient à son domicile en réponse. à un appel pour un bilan de bien-être.

Aucun officier n’a été touché mais Little a été blessé par des balles tirées par des députés.

Little a été arrêté environ un mois plus tard après avoir été libéré d’un centre de réadaptation de Rockford où il a été soigné pour ses blessures.

À la suite d’une enquête interne menée par l’équipe d’assistance aux enquêtes majeures du comté de McHenry, les députés qui ont tiré avec leurs armes sur Little ont été innocentés de tout acte répréhensible, selon un communiqué de presse publié l’année dernière par le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry.

Avant l’arrestation du week-end dernier, Little était sorti de la prison du comté de McHenry sous caution depuis le 15 juillet.

Dans cette affaire, Little est accusé de deux chefs de tentative de meurtre, de violence armée, de deux chefs de possession illégale d’armes par un criminel, d’intimidation, de menaces envers un agent public, d’utilisation illégale d’une arme, de possession non autorisée de plants de marijuana et de deux chefs de voies de fait graves, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

Avant l’arrivée des députés au domicile ce soir-là, ils ont été informés que Little avait déjà menacé de tuer des policiers s’ils venaient chez lui, selon la requête visant à augmenter sa caution.

Alors que les députés s’approchaient de la porte de la maison située sur une route rurale dans le pâté de maisons 19000 de Streit Road, ils ont été accueillis par Little « qui était armé d’une arme de poing », a déclaré le procureur adjoint de l’État, Brian Miller, dans la motion.

« Il a dit aux députés de partir, sinon il prendrait son arme », a déclaré Miller. « Les députés se sont retirés et ont dit [Little] lâcher son arme. [Little] rentra chez lui avant de revenir avec un fusil de style « AR ». [Little] a refusé de lâcher ses armes. [Little] et plusieurs députés ont échangé des coups de feu. [Little] a été touché et blessé lors de l’échange de tirs.

Après la fusillade, les députés ont fouillé la maison et ont découvert que Little « cultivait illégalement » de la marijuana. Ils ont également appris qu’il avait bu de l’alcool toute la journée et fumé de la marijuana tous les jours, selon la requête.

De plus, Little avait été reconnu coupable de possession illégale d’armes à feu par un criminel en 1990, une accusation dont il est actuellement accusé dans l’incident de 2022, a déclaré Miller.

Dans le cadre de sa caution préalable au procès, il a reçu l’ordre de remettre toutes les armes à feu au bureau du shérif et de ne violer aucune loi.

Dimanche, un colocataire a appelé le 911 signalant que Little « battait » une femme.

« Lorsque les officiers sont arrivés [the alleged victim] les a informés que Little buvait ce jour-là et lui a tiré les cheveux », a déclaré Miller. « [The alleged victim] avait des ecchymoses autour des deux yeux et une blessure apparente au nez. Elle a déclaré aux députés que [Little] l’a frappée au visage le 6 juin. Alors qu’elle était sur les lieux, la colocataire … a déclaré aux députés ce jour-là [Little] lui a dit que [Little] serait « partir dans un sac mortuaire ». ”

Miller a déclaré que Little est un « danger évident » pour la femme, les forces de l’ordre et la communauté.

« Il continue de consommer de l’alcool, ce qui entraîne des comportements violents. Le montant de sa caution et les conditions de sa caution doivent être modifiés pour assurer la sécurité de la communauté », a déclaré Miller.

Les procureurs demandent également que si Little dépose les 100 000 $ requis, 10% de la caution, il n’ait aucun contact avec la femme qu’il est accusé d’avoir battue et ne consomme pas d’alcool, de marijuana ou de drogues illégales. S’il est libéré, il devrait être tenu de se soumettre à des dépistages hebdomadaires de drogue et d’alcool et de porter un bracelet SCRAM.

La motion doit être débattue mercredi. Les tentatives pour joindre son avocat lundi ont été infructueuses.