Les procureurs demandent une amende au chef de l’opposition russe Navalny

MOSCOU (AP) – Les procureurs ont demandé mardi à un tribunal de Moscou d’infliger une amende au chef de l’opposition russe incarcéré Alexei Navalny pour diffamation d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, maintenant la pression sur le principal ennemi du Kremlin.

Navalny rejette les accusations de calomnie du vétéran qui a été présenté dans une vidéo l’année dernière faisant la promotion d’amendements constitutionnels qui ont permis une prolongation du pouvoir du président Vladimir Poutine.

Navalny, 44 ans, enquêteur anticorruption et critique le plus éminent de Poutine, a été arrêté le mois dernier à son retour d’Allemagne, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement par un agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin. Les autorités russes ont rejeté l’accusation.

Plus tôt ce mois-ci, un tribunal de Moscou a condamné Navalny à deux ans et huit mois de prison pour avoir violé les conditions de sa probation lors de sa convalescence en Allemagne. La sentence découle d’une condamnation pour détournement de fonds en 2014 que Navalny a rejetée comme fabriquée et que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé illégale.

Lors des audiences de mardi au tribunal du district Babushkinsky de Moscou, les procureurs ont demandé au juge d’ordonner à Navalny de payer une amende de 950 000 roubles (environ 13 000 dollars) pour avoir diffamé le vétéran de 94 ans. Navalny, qui a qualifié le vétéran et d’autres personnes présentées dans la vidéo pro-Kremlin de l’année dernière de «comparses corrompus», de «gens sans conscience» et de «traîtres», a rejeté les accusations de calomnie et les a décrites comme faisant partie des efforts des autorités pour le dénigrer.

La prochaine session du tribunal est prévue samedi.

L’arrestation et l’emprisonnement de Navalny ont déclenché une vague de manifestations à travers la Russie. Les autorités ont réagi par une répression radicale, détenant environ 11 000 participants, dont beaucoup ont été condamnés à une amende ou à des peines de prison allant de sept à 15 jours.

La Russie a rejeté la critique occidentale de l’arrestation de Navalny et de la répression des manifestations comme une ingérence dans ses affaires intérieures.