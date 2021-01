Les procureurs ont décidé de modifier les conditions de cautionnement pour Kyle Rittenhouse – l’adolescent accusé d’avoir tué deux personnes lors d’une manifestation dans le Wisconsin l’année dernière – en disant qu’il buvait de la bière et se chamaillait avec le groupe de droite Proud Boys dans un bar.

Une requête du bureau du procureur du district du comté de Kenosha déposée mercredi demande que Rittenhouse soit ordonné de rester à l’écart des bars et supposé «Suprémaciste blanc» et des milices dans le cadre de son contrat d’obligations. Le déménagement intervient une semaine après avoir été aperçu dans une taverne locale avec sa mère et un groupe d’amis présumés être des membres des Proud Boys, où il a été vu faire clignoter le signe de la main très décrié « OK » alors qu’il posait pour des photos.

«Sur ces photos, l’accusé et d’autres hommes adultes ont fait clignoter le signe« OK », qui a été coopté comme signe de« pouvoir blanc »par des groupes suprémacistes blancs connus,» a déclaré le bureau du procureur, notant que Rittenhouse avait bu un total de trois bières au cours des 90 minutes où il était à la taverne.

Du bureau du DA du comté de Kenosha. PLUS ICI: #Rittenhouse aurait flashé un panneau d’alimentation blanc, sérénade avec la chanson de Proud Boys au bar https://t.co/YoUU1QiSow pic.twitter.com/qv0GPThPWG – Tony Atkins (@TonyAtkinsTV) 14 janvier 2021

Peu de temps après son arrivée au bar, Rittenhouse – portant un t-shirt en train de lire « Gratuit comme f ** k » – était « Bruyamment accueilli par 5 des hommes adultes de son groupe avec la chanson » Proud of Your Boy « , » la motion continue, faisant référence aux Proud Boys comme «Groupe suprémaciste blanc violent» et à la chanson comme leur « hymne. »

L’accusé est ensuite resté avec ces «Proud Boys» pendant toute la durée de son séjour au bar.

Alors que l’âge minimum pour boire dans le Wisconsin est de 21 ans, ceux qui ne sont pas autorisés peuvent légalement consommer de l’alcool dans les bars tant qu’ils sont avec un parent.

La police locale a déclaré avoir reçu la semaine dernière un rapport selon lequel Rittenhouse se trouvait au bar, Pudgy’s Pub, d’un appelant préoccupé par le fait que le jeune homme de 18 ans violait les termes de son contrat de caution. Les forces de l’ordre ont déterminé plus tard que ce n’était pas le cas, cependant, notant qu’ils avaient confirmé le bureau du procureur, qui avait déposé sa requête pour modifier l’accord obligataire de Rittenhouse plusieurs jours plus tard.

Bien que la motion continue en disant que l’association continue de Rittenhouse «Avec des membres d’un groupe qui se targue de la violence… soulève la possibilité importante de préjudice futur» et pourrait même «Intimider les témoins potentiels», l’avocat de l’adolescent a déposé une réponse niant avec véhémence tout lien avec de tels groupes.

L’avocat Mark Richards a fait valoir que si « Monsieur. Rittenhouse ne s’oppose pas à une condition de caution interdisant la possession ou la consommation d’alcool, » il a insisté sur son client «N’est actuellement et n’a jamais été membre d’aucune des organisations énumérées par l’État dans sa motion.»

Néanmoins, comme M. Rittenhouse n’a aucune appartenance, affiliation ou affinité pour aucun des groupes identifiés, la défense n’a aucune objection à une modification du lien …

NOUVEAU: #KyleRittenhouseL ‘avocat de Mark Richards répond à la requête en modification des obligations. Par Richards: – Rittenhouse OK sans alcool – Ne revendique aucune allégeance aux groupes de suprématie blanche – La motion de réclamation est une tentative d’interjeter la course dans ce qu’ils disent être une affaire de légitime défense pic.twitter.com/axUxuaZ9Qw – Tony Atkins (@TonyAtkinsTV) 14 janvier 2021

Actuellement en liberté sous caution de 2 millions de dollars, Rittenhouse a plaidé non coupable d’accusations d’homicide intentionnel au premier degré la semaine dernière, affirmant qu’il se défendait lorsqu’il a tiré sur trois personnes – dont deux mortellement – au milieu de manifestations et d’émeutes à Kenosha l’été dernier. L’incident a été filmé dans une variété de diffusions en direct, semblant montrer Rittenhouse poursuivi dans les instants précédant le déclenchement du tournage, déclenchant un débat public houleux sur le fait qu’il ait tiré en légitime défense.

Richards, citant la motion du procureur, a également critiqué les procureurs pour ce qu’il a appelé un «Tentative pas si à peine voilée d’interjoindre la question de la race dans une affaire qui concerne le droit d’une personne à la légitime défense.»

Bien que les Proud Boys soient un groupe ouvertement de droite qui soutient vocalement le président Donald Trump, le chef du groupe Enrique Tarrio – qui s’identifie comme «Afro-cubain» – a refusé à plusieurs reprises toute connexion à « suprémacie blanche. »

«Je dénonce la suprématie blanche. Je dénonce l’antisémitisme. Je dénonce le racisme. Je dénonce le fascisme. Je dénonce le communisme et tout autre -isme qui a des préjugés envers les gens en raison de leur race, religion, culture, ton de peau ». Tarrio a déclaré l’année dernière à une filiale de Florida Fox.

