Les procureurs demandent l’interdiction des caméras dans le procès RICO d’YSL

En mai, les procureurs du comté de Fulton ont lancé une vaste affaire RICO contre le label YSL de Young Thug. Les procureurs ont allégué YSL n’était pas une maison de disques mais plutôt un gang violent se livrant au crime dans la ville. Young Thug a été arrêté à son domicile tandis que Gunna s’est rendu le lendemain. Au total, 28 personnes ont été arrêtées et depuis lors, toutes les requêtes en caution ont été refusées. Maintenant que le procès approche à grands pas, les procureurs déposent des requêtes pour “protéger l’intégrité de l’affaire”.

Les requêtes en liberté sous caution ont été rejetées dans l’affaire YSL RICO en cours par crainte de falsification de témoins. Des témoins auraient été placés en garde à vue par crainte pour leur sécurité après des menaces répétées. Cela a incité le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, à déposer une requête pour interdire les caméras lors du procès.

“Plusieurs témoins ont exprimé des inquiétudes en matière de sécurité à l’État et ils s’inquiètent pour leur sécurité et celle de leurs familles s’ils choisissent de témoigner”, a déclaré Willis. « L’État craint que les enregistrements vidéo des visages des témoins et des victimes ne mettent en danger la sécurité de ces personnes.

Elle a poursuivi : « Autoriser un enregistrement audio tout en interdisant l’enregistrement vidéo protégera la sécurité des témoins et des autres parties associées tout en reconnaissant et en soutenant la politique de cet État favorisant la transparence des procédures judiciaires. Cette Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer si elle autorise ou non la couverture électronique et photographique de la procédure ; l’État demande simplement à cette Cour d’interdire l’enregistrement vidéo du procès, tout en autorisant les enregistrements audio afin que le processus reste ouvert au public.