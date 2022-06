Les procureurs demandent la prison pour 3 ex-flics dans le meurtre de Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Les procureurs fédéraux ont demandé mercredi à un juge de condamner l’un des quatre anciens policiers de Minneapolis reconnus coupables de violations des droits civils dans le meurtre de George Floyd à jusqu’à 6 ans et demi de prison, mais d’imposer des peines beaucoup plus sévères mais non précisées sur deux autres.

Ils ont exhorté le juge de district américain Paul Magnuson à suivre les directives fédérales non contraignantes en matière de détermination de la peine pour l’ancien officier Thomas Lane et à imposer une peine comprise entre 5 1/4 et 6 1/2 ans de prison.

Les procureurs ont également déclaré que l’ancien officier J. Alexander Kueng méritait une peine “sensiblement plus élevée” que celle de Lane, mais moins que les 20 à 25 ans que Derek Chauvin devrait recevoir. Et ils ont dit qu’ils demanderaient une peine “comparable” à celle de Kueng pour l’ancien officier Tou Thao.

Lane et Kueng ont tous deux aidé à retenir Floyd dans la nuit de mai 2020 lorsque Chauvin, qui est blanc, a tué Floyd, un homme noir, en s’agenouillant sur son cou pendant plus de neuf minutes malgré les supplications de Floyd qu’il ne pouvait pas respirer. Thao a aidé à retenir une foule de passants inquiets.

Le meurtre a déclenché des manifestations immédiates à Minneapolis qui se sont propagées aux États-Unis et au-delà dans le cadre d’un bilan de la brutalité policière et de la discrimination contre les personnes de couleur.

Chauvin a conclu un accord de plaidoyer en décembre qui prévoit une peine de 20 à 25 ans. Les procureurs lui demandent 25 ans. Thao, Kueng et Lane ont été jugés et ont été condamnés pour des accusations fédérales liées aux droits civils en février. Lane est blanc, Kueng est afro-américain et Thao est américain d’origine asiatique.

Les procureurs ont déclaré dans une note de condamnation pour Kueng que “plusieurs facteurs pèsent lourdement en faveur d’une longue peine de prison” pour lui.

Ils ont cité «l’abus des pouvoirs de l’État» de Kueng, son «manque d’acceptation de la responsabilité, y compris son témoignage (parfois obstructif et incroyable) au procès», la nécessité de dissuader les autres officiers de rester là lorsque des collègues abusent des personnes arrêtées qui ne résistent pas , et la nécessité d’une cohérence avec d’autres cas d’agents accusés de ne pas être intervenus pour protéger une personne arrêtée contre les abus.

Les procureurs ont noté qu’il avait été établi au procès que Kueng “avait éloigné un pompier utile de M. Floyd et repoussé les questions de Lane quant à savoir si M. Floyd devait être roulé de son côté. Il a personnellement évalué que M. Floyd n’avait pas de pouls, puis n’a rien fait à ce sujet.

Et ils ont dit que certains des témoignages de Kueng “étaient directement et manifestement en conflit avec d’autres preuves irréfutables présentées au procès” d’une manière qui équivalait à un parjure, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si Kueng savait que Floyd “avait un besoin médical sérieux”.

Les procureurs ont indiqué qu’ils exposeraient différentes raisons pour une peine similaire pour Thao dans une note séparée qui n’avait pas été déposée mercredi soir.

Dans une note de condamnation pour Lane, les procureurs ont déclaré qu’une peine dans la fourchette des directives fédérales serait appropriée, mais pas moins que la défense le demande. Ils ont déclaré que l’incapacité de Lane à fournir une aide qui aurait pu sauver Floyd avait de “graves conséquences” pour Floyd et la communauté au sens large.

Les avocats de Lane et Thao n’ont pas encore déposé leurs recommandations de condamnation. Un dossier décrivant ce que Kueng demande n’était pas accessible au public mercredi, mais son avocat a déposé un autre document mercredi indiquant qu’il demanderait une peine inférieure à la fourchette des lignes directrices.

Magnuson n’a pas fixé de dates de condamnation pour les quatre anciens officiers. Les affaires fédérales de droits civils étaient distinctes des accusations de meurtre et d’homicide involontaire coupables portées contre eux.

Chauvin a été reconnu coupable par un tribunal d’État l’année dernière de meurtre au deuxième degré et condamné à 22 ans et demi. Lane a accepté un accord de plaidoyer en mai pour une accusation de complicité d’homicide involontaire coupable au deuxième degré et attend la condamnation pour ce chef. Thao et Kueng, qui ont refusé les négociations de plaidoyer plus tôt, devraient être jugés le 24 octobre pour avoir aidé et encouragé à la fois un meurtre au deuxième degré et un homicide involontaire au deuxième degré.

Steve Karnowski, l’Associated Press