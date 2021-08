Les procureurs demandent la peine de mort pour la mort d’enfants

Les procureurs de l’Idaho ont annoncé jeudi leur intention de demander la peine de mort contre Chad Daybell, accusé d’avoir tué ses deux beaux-enfants portés disparus et retrouvés morts dans l’Idaho l’année dernière.

Chad Daybell et Lori Vallow Daybell, qui est la mère de Joshua « JJ » Vallow, 7 ans, et Tylee Ryan, 17 ans, sont accusés du meurtre de ses deux enfants. Chad Daybell est également accusé du meurtre de son ex-femme, Tammy Daybell, 49 ans, décédée dans des « circonstances suspectes » en 2019.

Les procureurs ont déclaré qu’ils s’étaient entretenus avec les membres de la famille immédiate des victimes, mais que la décision ultime de demander la peine de mort appartenait à l’État. Ils ont déclaré que la décision ne s’appliquait qu’à Chad Daybell.

« [W]Nous avons déterminé que la nature et l’ampleur de ces crimes justifient la possibilité de la peine la plus élevée possible », ont-ils déclaré dans une déclaration à East Idaho News.

Les avocats de Chad Daybell n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de USA TODAY jeudi.

Les procureurs soutiennent dans le dossier du tribunal que les actions de Chad Daybell justifient la peine de mort parce qu’elles étaient « particulièrement odieuses, atroces ou cruelles », commises pour « rémunération » et témoignaient d’un mépris pour la vie humaine. Ils ont également fait valoir que Chad Daybell constitue une menace continue pour la société.

Les corps des enfants ont été retrouvés en juin 2020, sur la propriété de Chad Daybell, a indiqué la police. Lori Vallow Daybell avait été arrêtée en février de la même année en lien avec leur disparition, et Chad Daybell avait été arrêté en juin.

Croyances sectaires :Vallow pensait que les enfants étaient des « zombies » ; la police a utilisé les données des téléphones portables pour localiser les restes

« Nous ferons n’importe quoi pour n’importe qui » :Les habitants de la petite ville de l’Iowa se sont mobilisés pour retrouver leur garçon disparu. Cela aide à donner de l’espoir aux experts – mais pas encore de réponses

Les autorités se sont méfiées de Chad Daybell lorsqu’il s’est remarié deux semaines seulement après la mort de son ex-femme, qui était initialement considérée comme due à des causes naturelles. Son corps a ensuite été exhumé et une autopsie a été pratiquée en décembre 2019.

La police a annoncé pour la première fois la disparition des enfants en décembre 2019, après que la grand-mère de JJ a déclaré qu’elle n’avait pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Lori Vallow Daybell aurait déclaré à la police que JJ était en Arizona lorsqu’ils ont effectué un contrôle de bien-être. Le couple a fui à Hawaï à l’époque.

Tylee a été vue pour la dernière fois le 8 septembre dans les parcs nationaux de Yellowstone alors que des photos la montrent avec JJ, Lori Vallow Daybell et le frère de Vallow, Alex Cox.

Lori Vallow Daybell fait également face à des accusations en Arizona, où son frère aurait tué son ancien mari, Charles Vallow. Son frère a plaidé la légitime défense et est décédé en 2019.

Un ami de Lori Vallow Daybell a déclaré aux autorités que le couple pensait que ses enfants étaient devenus des « zombies » et a allégué qu’ils étaient impliqués dans des croyances religieuses apocalyptiques et sectaires.