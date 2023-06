Les procureurs demandent la peine de mort contre un homme accusé du meurtre de 4 étudiants de l’Université de l’Idaho

Les procureurs disent qu’ils demandent la peine de mort contre un homme accusé d’avoir poignardé à mort quatre étudiants de l’Université de l’Idaho à la fin de l’année dernière.

Bryan Kohberger, 28 ans, est inculpé de quatre chefs de meurtre en lien avec les décès survenus dans une maison de location près du campus universitaire de Moscou, dans l’Idaho, en novembre dernier. Le procureur du comté de Latah, Bill Thompson, a déposé l’avis de son intention de demander la peine de mort devant le tribunal lundi.

Un plaidoyer de non-culpabilité a été inscrit dans l’affaire au nom de Kohberger plus tôt cette année. Une audience dans cette affaire est prévue mardi.

Les corps de Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle et Ethan Chapin ont été retrouvés le 13 novembre 2022 dans une maison de location en face du campus de l’Université de l’Idaho. Les meurtres ont choqué la communauté rurale de l’Idaho et Pullman voisin, Washington, où Kohberger était un étudiant diplômé en criminologie à l’Université de l’État de Washington.

La police a publié peu de détails sur l’enquête jusqu’à ce que Kohberger ait été arrêté au domicile de ses parents dans l’est de la Pennsylvanie au début du 30 décembre 2022. Des documents judiciaires ont détaillé comment la police a rassemblé des preuves ADN, des données de téléphone portable et une vidéo de surveillance qui, selon eux, relient Kohberger aux meurtres. .

Les enquêteurs ont déclaré que des traces d’ADN trouvées sur une gaine de couteau à l’intérieur de la maison où les étudiants ont été tués correspondent à Kohberger, et qu’un téléphone portable appartenant à Kohberger se trouvait près du domicile des victimes à une douzaine de reprises avant les meurtres. Une berline blanche qui correspondrait à celle appartenant à Kohberger a été filmée sur des images de surveillance passant à plusieurs reprises devant la maison de location au moment des meurtres.

Mais les avocats de la défense ont déposé des requêtes demandant au tribunal d’ordonner aux procureurs de fournir davantage de preuves sur l’ADN trouvé au cours de l’enquête, les recherches dans les enregistrements téléphoniques et de médias sociaux de Kohberger, et les images de surveillance utilisées pour identifier la marque et le modèle de la voiture. Les requêtes font partie de plusieurs qui seront débattues lors de l’audience mardi après-midi.

Dans un affidavit déposé avec les requêtes, l’avocate de la défense Anne Taylor a déclaré que les procureurs n’avaient fourni que le profil ADN extrait des traces trouvées sur la gaine du couteau, et non les profils ADN appartenant à trois autres hommes non identifiés qui avaient été développés dans le cadre de l’enquête.

Les avocats de la défense demandent également un délai supplémentaire pour respecter les délais de dépôt des dossiers, notant qu’ils ont reçu des milliers de pages de documents à examiner, y compris des milliers de photographies, des centaines d’heures d’enregistrements et de nombreux gigaoctets d’enregistrements téléphoniques électroniques et de données de médias sociaux.

La loi de l’Idaho exige que les procureurs informent le tribunal de leur intention de demander la peine de mort dans les 60 jours suivant l’inscription d’un plaidoyer. Dans son avis d’intention, Thompson a énuméré cinq «circonstances aggravantes» qui, selon lui, pourraient être qualifiées de crime passible de la peine capitale en vertu de la loi de l’État; y compris que plus d’un meurtre a été commis pendant le crime, qu’il était particulièrement odieux ou montrait une dépravation exceptionnelle, qu’il a été commis lors de la perpétration d’un cambriolage ou d’un autre crime, et que l’accusé a fait preuve d’un « mépris total pour la vie humaine ».

Si un accusé est condamné dans une affaire de peine de mort, les avocats de la défense ont également la possibilité de montrer qu’il existe des circonstances atténuantes qui rendraient la peine de mort injuste. Les facteurs atténuants comprennent parfois la preuve qu’un accusé a des problèmes mentaux, qu’il a manifesté des remords, qu’il est très jeune ou qu’il a subi des sévices dans son enfance.

L’Idaho autorise les exécutions par injection létale. Mais ces derniers mois, les responsables de la prison n’ont pas pu obtenir les produits chimiques nécessaires, ce qui a entraîné le report à plusieurs reprises d’une exécution prévue. Le 1er juillet, la mort par peloton d’exécution deviendra une méthode d’exécution de secours approuvée en vertu d’une loi adoptée par la législature plus tôt cette année, bien que la méthode soit susceptible d’être contestée devant un tribunal fédéral.

Rebecca Boone, Associated Press

CriminalitéDroit et justiceaveux de meurtreprocès pour meurtreprocureursÉtats-Unis