Les procureurs demandent la condamnation de l’ancien secrétaire du camp nazi, 97 ans

Irmgard Furchner est jugé depuis plus d’un an par le tribunal d’État d’Itzehoe, dans le nord de l’Allemagne. Le procureur Maxi Wantzen a déclaré dans ses conclusions finales que “ces procédures sont d’une importance historique exceptionnelle”, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

BERLIN – Les procureurs allemands ont demandé mardi qu’une femme de 97 ans, secrétaire du commandant SS du camp de concentration de Stutthof, soit reconnue coupable de complicité de meurtre et condamnée à deux ans de prison avec sursis.

Elle est accusée d’avoir “aidé et encouragé les responsables du camp dans le meurtre systématique de ceux qui y étaient emprisonnés entre juin 1943 et avril 1945 dans sa fonction de sténographe et dactylographe au bureau du commandant du camp”.