Les procureurs demandent au juge d’émettre une ordonnance de protection après que le poste de Trump semble promettre de se venger

Vendredi, le ministère de la Justice a demandé à un juge fédéral chargé de l’affaire pénale contre l’ancien président Donald Trump à Washington d’intervenir après avoir publié un message en ligne qui semblait promettre de se venger de quiconque le poursuivrait.

Les procureurs ont demandé à la juge du tribunal de district américain Tanya Chutkan d’émettre une ordonnance de protection dans l’affaire un jour après que Trump a plaidé non coupable des accusations d’avoir tenté d’annuler les résultats de sa défaite aux élections de 2020 et de bloquer la transition pacifique du pouvoir. L’ordonnance – qui est différente d’une soi-disant «ordonnance de bâillon» – limiterait les informations sensibles que Trump et son équipe juridique pourraient partager publiquement sur l’affaire intentée par l’avocat spécial Jack Smith.

De telles ordonnances de protection sont courantes dans les affaires pénales, mais les procureurs ont déclaré que c’était « particulièrement important dans cette affaire » car Trump a publié « des déclarations publiques sur les réseaux sociaux concernant les témoins, les juges, les avocats et d’autres personnes associées aux affaires juridiques en cours contre lui ».

Ils ont spécifiquement souligné un message sur la plate-forme Truth Social de Trump de vendredi dernier dans lequel Trump a écrit, en toutes lettres majuscules, « Si vous me poursuivez, je viens après vous. »

Les procureurs ont déclaré que si Trump commençait à publier des détails sur les transcriptions du grand jury ou d’autres informations transmises par le ministère de la Justice, cela pourrait avoir un « effet dissuasif néfaste sur les témoins ou nuire à la bonne administration de la justice dans cette affaire ».

Trump a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation, notamment de complot en vue de frauder les États-Unis et de complot en vue d’entraver la certification par le Congrès de la victoire électorale du président Joe Biden.

Alanna Durkin Richer, Associated Press