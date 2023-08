Les procureurs demandent au juge d’émettre une ordonnance de protection après que le poste de Trump semble promettre de se venger

Le ministère de la Justice a demandé à un juge fédéral supervisant l’affaire pénale contre l’ancien président Donald Trump à Washington d’intervenir après avoir publié un message en ligne qui semblait promettre de se venger de quiconque le poursuivrait.

Vendredi, les procureurs ont demandé à la juge du tribunal de district américain Tanya Chutkan d’émettre une ordonnance de protection concernant les preuves dans l’affaire, un jour après que Trump a plaidé non coupable des accusations d’avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 et de bloquer la transition pacifique du pouvoir. L’ordonnance, différente d’une «ordonnance de bâillon», limiterait les informations que Trump et son équipe juridique pourraient partager publiquement sur l’affaire intentée par l’avocat spécial Jack Smith.

Chutkan a donné samedi à l’équipe juridique de Trump jusqu’à 17 heures lundi pour répondre à la demande du gouvernement. L’équipe juridique de Trump, qui a indiqué qu’il chercherait à ralentir l’affaire malgré la promesse des procureurs d’un procès rapide, a ensuite déposé une demande de prolongation du délai de réponse jusqu’à jeudi et de tenir une audience sur la question.

« Le défendeur est prêt à s’entretenir de bonne foi sur une ordonnance de protection appropriée et espère que le gouvernement acceptera son invitation à le faire », ont écrit les avocats de Trump. Ils ont critiqué les procureurs pour avoir déposé leur proposition sans donner aux deux parties suffisamment de temps pour discuter.

De telles ordonnances de protection sont courantes dans les affaires pénales, mais les procureurs ont déclaré que c’était « particulièrement important dans cette affaire » car Trump a publié sur les réseaux sociaux des informations sur « des témoins, des juges, des avocats et d’autres personnes associées à des affaires judiciaires en cours contre lui ».

Les procureurs ont spécifiquement pointé un message sur la plate-forme Truth Social de Trump de vendredi dernier dans lequel Trump a écrit, en toutes lettres majuscules, « Si vous me poursuivez, je viens après vous! »

Les procureurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à remettre une quantité « substantielle » de preuves – « dont une grande partie comprend des informations sensibles et confidentielles » – à l’équipe juridique de Trump.

Ils ont dit au juge que si Trump commençait à publier des transcriptions du grand jury ou d’autres preuves fournies par le ministère de la Justice, cela pourrait avoir un « effet dissuasif néfaste sur les témoins ou nuire à la bonne administration de la justice dans cette affaire ».

L’ordonnance de protection proposée par les procureurs vise à empêcher Trump et ses avocats de divulguer des documents fournis par le gouvernement à quiconque autre que les membres de son équipe juridique, les témoins éventuels, les avocats des témoins ou d’autres personnes approuvées par le tribunal. Cela imposerait des limites plus strictes aux « matériels sensibles », qui incluraient les témoignages du grand jury et les documents obtenus grâce à des mandats de perquisition scellés.

Un porte-parole de Trump a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le message de l’ancien président « est la définition du discours politique » et a été rédigé en réponse à « des groupes d’intérêts spéciaux et des Super PAC malhonnêtes ».

Chutkan, un ancien défenseur public adjoint nommé à la magistrature par le président Barack Obama, a été l’un des punisseurs les plus durs des émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole lors de l’attaque du 6 janvier 2021, alimentée par les affirmations sans fondement de Trump d’une élection volée.

L’acte d’accusation non scellé la semaine dernière accuse le républicain Trump de conspirer effrontément avec des alliés pour répandre des mensonges et concocter des stratagèmes destinés à annuler sa défaite électorale face au démocrate Joe Biden alors que ses contestations judiciaires pataugeaient devant les tribunaux.

L’acte d’accusation raconte comment Trump et ses alliés, dans ce que Smith a décrit comme une attaque contre une « fonction fondamentale du gouvernement américain », ont menti à plusieurs reprises sur les résultats dans les deux mois après avoir perdu les élections et fait pression sur son vice-président, Mike Pence, et les responsables électoraux de l’État à prendre des mesures pour l’aider à s’accrocher au pouvoir.

Trump fait face à des accusations de complot en vue de frauder les États-Unis et de complot en vue d’entraver la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden.

Il s’agit de la troisième affaire pénale intentée cette année contre le premier favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024. Mais c’est le premier cas pour tenter de tenir Trump responsable de ses efforts pour rester au pouvoir pendant les semaines chaotiques entre sa défaite électorale et l’attaque de ses partisans contre le Capitole américain le 6 janvier 2021.

Smith a également accusé Trump devant un tribunal fédéral de Floride d’avoir illégalement accumulé des documents classifiés dans le domaine de Trump à Mar-a-Lago et d’avoir contrecarré les efforts du gouvernement pour les récupérer.

Le juge d’instruction dans cette affaire a accepté une ordonnance de protection en juin qui interdit à Trump et à son équipe juridique de divulguer publiquement les preuves qui leur ont été remises par les procureurs sans approbation préalable. Les procureurs demandent une autre ordonnance de protection dans cette affaire avec plus de règles sur le traitement par l’équipe de la défense des preuves classifiées.

Après sa comparution devant le tribunal jeudi dans l’affaire Washington, Trump a qualifié l’accusation de « persécution » destinée à nuire à sa campagne présidentielle de 2024. Son équipe juridique l’a décrit comme une atteinte à son droit à la liberté d’expression et à son droit de contester une élection qu’il croyait avoir été volée.

Smith a déclaré que les procureurs chercheraient un « procès rapide » contre Trump dans l’affaire électorale. Le juge Chutkan a ordonné au gouvernement de déposer d’ici jeudi un mémoire proposant une date de procès. La première audience devant Chutkan est prévue le 28 août.

Trump doit déjà être jugé en mars dans l’affaire de New York résultant de paiements silencieux effectués pendant la campagne de 2016 et en mai dans l’affaire des documents classifiés.

____

Richer a rapporté de Boston.

Alanna Durkin Richer, Associated Press