Les procureurs demandent au juge de restreindre les attaques « incendiaires » de Trump dans l’affaire de subversion électorale

Les procureurs fédéraux demandent au juge chargé d’une affaire de cibler Donald Trumples efforts présumés de pour renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020 afin d’aider à mettre fin à sa vague d’attaques « incendiaires ».

Suite à un grand juryDans l’acte d’accusation dans cette affaire, l’ancien président a « à plusieurs reprises et largement diffusé des déclarations publiques » attaquant Washington DC les résidents ainsi que les membres du tribunal, les procureurs et les témoins potentiels, selon un dossier devant le tribunal de district des États-Unis le 15 septembre.

Ses déclarations menacent « de porter atteinte à l’intégrité de cette procédure et de porter préjudice à la composition des jurés », ont prévenu les procureurs.

procureurs avec Département américain de la Justice avocat spécial Jack Smith ont demandé au juge du tribunal de district américain Tanya Chutkan prendre des mesures « immédiates » pour garantir un procès équitable et un jury impartial, notamment en rédigeant une « ordonnance étroitement adaptée » qui restreint « certaines déclarations extrajudiciaires préjudiciables » de la part de M. Trump.

Une évaluation sans ménagement des remarques de M. Trump, qui équivaut à une demande de « bâillon », retrace le récit continu et sans fondement de l’ancien président qui jette le doute sur l’intégrité et la véracité des élections américaines, ses remarques ciblant ses opposants politiques présumés, y compris les membres de la famille de les juges et les procureurs qui supervisent les affaires pénales portées contre lui, et comment ses déclarations au sifflet de chien sont entendues parmi ses partisans qui élèvent ces menaces.

La rhétorique de l’ancien président est souvent citée comme un exemple de « terrorisme stochastique », dans lequel une personnalité influente cible une personne ou un groupe, ce qui incite un public captif à l’attaquer tout en maintenant un certain degré de déni plausible. Les groupes de défense des droits civiques et les élus actuels et anciens ont averti à plusieurs reprises que les appels incontrôlés à la violence politique de la part de l’homme qui devrait recevoir la nomination d’un parti politique majeur à la présidence constituent un tournant sans précédent.

« L’accusé a pour habitude de publier des déclarations publiques incendiaires visant des individus ou des institutions qui constituent un obstacle ou un défi pour lui », y compris de fausses déclarations autour des élections américaines qui ont « engendré une méfiance généralisée à l’égard de l’administration des élections et des individus qui en sont victimes ». qu’il visait ont fait l’objet de menaces et de harcèlement », selon les procureurs.

M. Trump sait que « lorsqu’il attaque publiquement des individus et des institutions, il incite d’autres à perpétrer des menaces et du harcèlement contre ses cibles », selon le dossier, et qu’il poursuit ces attaques « précisément parce qu’il sait qu’en agissant ainsi, il est capable pour ébranler le public, rassembler et inciter ses partisans.

Le dossier comprend plusieurs messages du compte Truth Social de M. Trump, que l’ancien président a utilisé comme une chaire d’intimidation auprès de ses partisans pour orienter les récits entourant les affaires pénales portées contre lui tout en se présentant comme une victime de poursuites politiques.

Peu de temps après la demande de silence de M. Smith, l’ancien président l’a qualifié de « dérangé » dans un message sur sa plateforme de médias sociaux.

M. Trump a « posté publiquement des informations sur des personnes dont il a des raisons de croire qu’elles seront des témoins dans ce procès », et ses « publications publiques incessantes mobilisant la colère et la méfiance à l’égard du système judiciaire, de la Cour et des procureurs ont déjà influencé le public », selon aux procureurs.

Le bureau du procureur spécial a également fait face à « de multiples menaces », selon le dossier.

L’avocat de M. Trump, John Lauro, a également été accusé d’avoir violé une règle locale concernant les déclarations publiques sur l’affaire, qui interdit aux avocats de divulguer des déclarations extrajudiciaires publiques concernant « l’identité, le témoignage ou la crédibilité des témoins potentiels » et le « fond de l’affaire ». ou les preuves dans l’affaire.

Dans un dépôt séparé vendrediles procureurs ont averti un juge que les personnes liées à l’affaire avaient fait l’objet de « menaces et de harcèlement » alimentés par les « déclarations publiques incendiaires » de l’ancien président.

Les procureurs ont demandé au tribunal de ne pas divulguer les noms et autres informations d’identification de « certaines personnes » ciblées par M. Trump avec des déclarations « incendiaires », ainsi que des extraits de transcriptions d’entretiens avec des témoins décrivant les menaces et le harcèlement présumés qu’ils auraient reçus, selon le dossier.

« Le gouvernement cherche à établir que l’accusé a publiquement critiqué ses adversaires présumés et est conscient que ces critiques ont conduit à leur harcèlement », a écrit le juge.

Les documents déposés vendredi constituent les réponses les plus directes jamais apportées par les procureurs face aux efforts persistants de l’ancien président pour saper les poursuites pénales engagées contre lui tout en renforçant sa base de soutien pour sa défense.

Plus tôt cette semaine, M. Trump a déposé une demande de récusation de la juge Chutkan, une requête qui, selon le bureau de M. Smith, n’avait « aucun fondement valable ».

Une inculpation pénale fédérale concernant les tentatives de M. Trump et de ses alliés d’annuler illégalement les résultats des élections de 2020 est l’une des quatre affaires pénales portées contre lui, y compris une affaire distincte en Géorgie visant M. Trump et 18 coaccusés dans une entreprise criminelle présumée qui cherchait à renverser cela. le résultat des élections de l’État.