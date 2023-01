Les procureurs demandent au juge de resserrer les conditions de la caution de Sam Bankman-Fried

Un porte-parole de M. Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Bankman-Fried a fait de FTX l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde avant que la société ne dépose son bilan en novembre. Il a été arrêté en décembre à son domicile des Bahamas, où FTX était basé, puis extradé vers les États-Unis pour faire face aux accusations criminelles. Le juge Kaplan lui a accordé une libération sous caution dans des conditions très restrictives, le confinant au domicile de ses parents près du campus de l’Université de Stanford en Californie du Nord.

Ce qu’il faut savoir sur l’effondrement de FTX Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que FTX ? FTX est une entreprise aujourd’hui en faillite qui était l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. Il a permis aux clients d’échanger des devises numériques contre d’autres devises numériques ou de l’argent traditionnel ; il avait également une crypto-monnaie native connue sous le nom de FTT. La société, basée aux Bahamas, a bâti son activité sur des options commerciales risquées qui ne sont pas légales aux États-Unis. Qui est Sam Bankman Fried ? Il est le fondateur de FTX, âgé de 30 ans, et l’ancien directeur général de FTX. Autrefois un golden boy de l’industrie de la cryptographie, il était un donateur majeur du Parti démocrate et connu pour son engagement en faveur d’un altruisme efficace, un mouvement caritatif qui exhorte les adhérents à donner leur richesse de manière efficace et logique. Comment les problèmes de FTX ont-ils commencé ? L’année dernière, Changpeng Zhao, le directeur général de Binance, le plus grand échange de crypto au monde, a revendu la participation qu’il détenait dans FTX à M. Bankman-Fried, recevant un certain nombre de jetons FTT en échange. En novembre, M. Zhao a déclaré qu’il vendrait les jetons et a exprimé des inquiétudes quant à la stabilité financière de FTX. Cette décision, qui a fait baisser le prix de la FTT, a effrayé les investisseurs. Qu’est-ce qui a conduit à l’effondrement de FTX ? L’annonce de M. Zhao a fait baisser le prix et effrayé les investisseurs. Les commerçants se sont précipités pour se retirer de FTX, entraînant un manque à gagner de 8 milliards de dollars pour la société. Binance, le principal rival de FTX, a proposé un prêt pour sauver l’entreprise, mais s’est ensuite retiré, forçant FTX à déposer le bilan le 11 novembre. Pourquoi M. Bankman-Fried a-t-il été arrêté ? L’effondrement de FTX a déclenché des enquêtes du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission axées sur la question de savoir si FTX a utilisé de manière inappropriée les fonds des clients pour soutenir Alameda Research, une plateforme de trading crypto que M. Bankman-Fried avait aidé à démarrer. Le 12 décembre, M. Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas pour avoir menti à des investisseurs et avoir commis une fraude. Le lendemain, la SEC a également déposé des accusations de fraude civile.

M. Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

Depuis son confinement à domicile, M. Bankman-Fried a diverti des visiteurs, dont l’auteur Michael Lewis, qui écrit un livre sur lui. Il a également commencé à monter une défense, en écrivant des articles sur Substack qui détaillent sa version des événements qui ont conduit à l’effondrement de FTX.

Selon le dossier de vendredi, M. Bankman-Fried a écrit à l’avocat général de FTX US le 15 janvier, disant qu’il « aimerait vraiment se reconnecter et voir s’il y a un moyen pour nous d’avoir une relation constructive, de nous utiliser comme ressources ». lorsque cela est possible, ou au moins vérifier les choses les uns avec les autres.

Les procureurs ont déclaré que le témoin “a une connaissance directe de la conduite de l’accusé pendant les complots inculpés” et a participé à des communications sur Signal et le système de messagerie Slack avec un petit groupe d’initiés le mois où FTX s’est effondré. M. Bankman-Fried a également contacté d’autres employés actuels et anciens de FTX, selon le dossier.

Le document n’identifie pas le témoin par son nom. L’avocat général de FTX US est Ryne Miller, selon sa page LinkedIn.