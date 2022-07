Les procureurs demandent 15 ans de prison pour un émeutier armé du Capitole

Les procureurs fédéraux demandent une peine de 15 ans de prison pour un homme du Texas qui a été reconnu coupable d’avoir pris d’assaut le Capitole américain avec une arme de poing dans son étui, le qualifiant de membre d’une milice qui a joué un rôle central dans l’attaque de la foule pro-Trump, selon un tribunal. dépôt vendredi.

Si un juge accepte la recommandation du ministère de la Justice, la peine de prison de Guy Wesley Reffitt serait près de trois fois plus longue que celle de n’importe lequel des plus de 200 autres accusés qui ont été condamnés pour des crimes liés à l’émeute du 6 janvier 2021 dans la capitale nationale.

La peine la plus longue à ce jour est de cinq ans et trois mois pour Robert Palmer, un homme de Floride qui a plaidé coupable d’avoir attaqué des policiers au Capitole.

Le juge de district américain Dabney Friedrich doit condamner Reffitt le 1er août. Le juge n’est lié par aucune des recommandations ou des lignes directrices sur la peine calculées par le service de probation du tribunal, qui prévoient une peine allant de neuf ans à 11 ans et trois mois,

L’avocat de la défense Clinton Broden, qui demande que Reffitt soit condamné à une peine maximale de deux ans de prison, s’est dit choqué par la recommandation des procureurs. Il a noté que Reffitt n’était pas accusé d’être entré dans le Capitole ou d’avoir agressé des policiers ce jour-là.

“C’est absolument absurde”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique vendredi. « Je ne cautionne certainement pas ce que M. Reffitt a fait. Et je pense que tout le monde se rend compte de la gravité des délits. Mais au même point, il doit y avoir une certaine proportionnalité ici.

Les procureurs soutiennent qu’un «départ vers le haut pour le terrorisme» est justifié dans le cas de Reffitt, ce qui entraînerait une peine beaucoup plus longue si le juge accepte de l’appliquer. Ils disent que les preuves du procès ont montré que Reffitt avait prévu pendant des semaines avant janvier de se rendre à Washington, DC, “avec l’intention spécifique d’attaquer le Capitole et de prendre le contrôle du Congrès”.

“Reffitt a joué un rôle crucial dans l’attaque du Capitole”, a écrit le procureur américain adjoint Jeffrey Nestler. “Il est venu dans la capitale de notre nation avec un plan pour retirer physiquement et violemment les législateurs, dont certains qu’il a menacés par leur nom, de l’intérieur du bâtiment du Capitole et prendre le contrôle du Congrès.”

Reffitt, l’accusé de l’émeute du Capitole qui doit être jugé, a été reconnu coupable par un jury en mars des cinq chefs d’accusation de son acte d’accusation. Les jurés l’ont reconnu coupable d’avoir entravé la session conjointe du Congrès pour certifier le vote du Collège électoral, d’avoir interféré avec les policiers qui gardaient le Capitole et d’avoir menacé ses deux adolescents s’ils le dénonçaient aux forces de l’ordre.

Les procureurs disent que Reffitt était le chef d’une milice du Texas. Il a dit à d’autres membres de la milice qu’il prévoyait de traîner la présidente de la Chambre Nancy Pelosi hors du bâtiment du Capitole par les chevilles, “avec sa tête frappant chaque pas en descendant”, ont déclaré les procureurs.

Reffitt, un résident de Wylie, au Texas, n’a pas témoigné lors de son procès.

Lors des plaidoiries finales du procès, l’avocate américaine Risa Berkower a déclaré aux jurés que Reffitt avait fièrement “allumé le feu” qui avait permis à d’autres membres d’une foule d’écraser les policiers du Capitole près des portes du Sénat.

Les jurés ont vu des vidéos qui ont capturé la confrontation entre quelques policiers du Capitole et une foule de personnes, dont Reffitt, qui les a approchés du côté ouest du Capitole.

Reffitt était armé d’un pistolet Smith & Wesson dans un étui à la taille, portant des menottes à fermeture éclair et portant un gilet pare-balles et un casque équipé d’une caméra vidéo lorsqu’il s’est avancé sur la police, selon les procureurs. Il s’est retiré après qu’un officier l’ait aspergé de gaz poivré au visage, mais il a fait signe à d’autres émeutiers qui ont finalement pénétré dans le bâtiment, ont déclaré les procureurs.

Reffitt s’est rendu à Washington, DC, avec Rocky Hardie, qui a déclaré que lui et Reffitt étaient membres de la milice Texas Three Percenters. Le mouvement de milice Three Percenters fait référence au mythe selon lequel seulement 3% des Américains ont combattu dans la guerre d’indépendance contre les Britanniques.

Hardie a témoigné qu’ils étaient tous les deux armés d’armes de poing dans leur étui lorsqu’ils ont assisté au rassemblement “Stop the Steal” du président Donald Trump avant l’émeute. Hardie a déclaré que Reffitt avait parlé de faire sortir les législateurs du Capitole et de les remplacer par des personnes qui « suivraient la Constitution ». Hardie a également déclaré que Reffitt lui avait donné deux paires de menottes à fermeture éclair au cas où ils auraient besoin de retenir quelqu’un.

Le fils de 19 ans de Reffitt, Jackson, a témoigné que son père l’avait menacé, lui et sa sœur, alors âgée de 16 ans, après qu’il soit rentré de Washington en voiture. Reffitt a dit à ses enfants qu’ils seraient des traîtres s’ils le dénonçaient aux autorités et ont déclaré que “les traîtres se font tirer dessus”, se souvient Jackson Reffitt.

Plus de 840 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés à l’émeute. Plus de 330 d’entre eux ont plaidé coupables, la plupart pour des délits, et plus de 200 d’entre eux ont été condamnés. Plus de 100 autres ont des dates de procès.

Michael Kunzelman, Associated Press