Les procureurs déclarent que l’ancien trésorier de campagne de George Santos plaidera coupable à une accusation non précisée

NEW YORK (AP) — L’ancien trésorier de campagne du représentant américain George Santos devrait plaider coupable pour un crime non précisé en relation avec la vaste enquête fédérale sur les irrégularités financières entourant le républicain de New York inculpé, ont déclaré les procureurs.

Nancy Marks est une militante politique chevronnée de Long Island. Marks a été trésorier de campagne et proche collaborateur de Santos lors de ses deux candidatures au Congrès. Marks a démissionné au milieu de questions croissantes sur les finances de la campagne de Santos et de révélations que Santos avait fabriqué une grande partie de l’histoire de sa vie.

Le plaidoyer de Marks devrait avoir lieu dans une salle d’audience de Central Islip jeudi après-midi. Cela survient alors que Santos fait face à un acte d’accusation fédéral de 13 chefs d’accusation centrés sur des accusations de blanchiment d’argent et de mensonge au Congrès dans une précédente divulgation financière.

Marks et Santos n’ont pas renvoyé de messages demandant des commentaires.

L’enquête sur le membre du Congrès pour son premier mandat a également englouti Marks, une figure clé dans les coulisses de la politique républicaine de Long Island qui a bâti une entreprise en tant que trésorier et consultant auprès de dizaines de candidats locaux, étatiques et fédéraux.

Marks a été confronté à des questions sur les dossiers de campagne inhabituels du membre du Congrès, y compris une série de dépenses de 199,99 $, juste en dessous de la limite légale de divulgation. Santos, à son tour, a cherché à imputer la responsabilité de ses finances inexpliquées à Marks, qui, selon lui, « est devenu un voyou » à son insu.

Tout accord avec les procureurs qui obligerait Marks à témoigner dans l’affaire contre Santos pourrait porter un coup dur au républicain, qui fait face à des accusations selon lesquelles il aurait détourné de l’argent de sa campagne, menti dans des déclarations financières soumises au Congrès et reçu des allocations de chômage alors qu’il ne l’était pas. admissible.

Bien que Santos ait admis avoir fabriqué des éléments clés sur son prétendu passé d’homme d’affaires riche et instruit, des questions demeurent sur ce qu’il a fait dans le cadre de son travail, ainsi que sur la véritable source de plus de 700 000 $ qu’il avait initialement affirmé avoir prêté à sa propre campagne. fortune personnelle.

Santos a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait trompé les donateurs, volé sa campagne et menti au Congrès sur sa millionnaire, tout en trichant pour percevoir des allocations de chômage qu’il ne méritait pas. Il a défié les appels à la démission.

Une plainte officielle déposée par le Centre juridique de campagne auprès du Comité électoral fédéral allègue que des groupes inconnus pourraient avoir illégalement injecté de l’argent dans la campagne de Santos. La plainte, déposée en janvier dernier, nommait Marks et Santos.

Jake Offenhartz, Associated Press