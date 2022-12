Les procureurs décident de rejeter la contestation de l’interdiction de l’avortement dans le Wisconsin

MADISON, Wis. (AP) – Un groupe de procureurs demande à un juge de rejeter le procès du procureur général démocrate Josh Kaul contestant l’interdiction de l’avortement depuis 173 ans du Wisconsin, arguant qu’il manque de fondement juridique et qu’il n’y a aucun poids aux affirmations qu’il est inapplicable en raison de son ancienneté.

Le procureur du district du comté de Dane, Ismael Ozanne, le procureur du district du comté de Milwaukee, John Chisholm, et le procureur du district du comté de Sheboygan, Joel Urmanski, ont déposé des requêtes distinctes mercredi soir pour rejeter l’affaire. Tous trois ont fait valoir que le procès visait à restreindre indûment le pouvoir discrétionnaire des procureurs et que Kaul n’avait pas qualité pour poursuivre parce qu’il n’avait pas été personnellement lésé par l’interdiction.

Urmanski, le seul républicain parmi les trois, est allé plus loin, rejetant l’argument de Kaul selon lequel l’interdiction est si ancienne qu’elle ne peut plus être considérée comme passée avec le consentement du peuple.

“Les tribunaux du Wisconsin n’ont jamais reconnu qu’une loi peut perdre effet par désuétude et, même s’ils l’avaient fait, cette affaire ne justifierait pas l’application de ce principe”, a déclaré la requête d’Urmanski. “Si les demandeurs estiment que la loi n’a pas le consentement des gouvernés, leur appel devrait être adressé à la législature et au gouverneur pour demander des modifications de la loi, et non à cette Cour.”

La porte-parole de Kaul, Gillian Drummond, n’a pas immédiatement répondu à un message jeudi sollicitant des commentaires. La juge du circuit du comté de Dane, Diane Schlipper, a donné à toutes les parties dans l’affaire jusqu’au 6 février pour déposer des mémoires développant leurs positions.

L’affaire semble destinée à se terminer devant la Cour suprême du Wisconsin. Les juges conservateurs détiennent une majorité d’une voix au tribunal, mais les démocrates misent sur un candidat progressiste remportant le siège de la juge à la retraite Patience Roggensack lors des élections d’avril, donnant l’avantage aux libéraux. Plus l’affaire traîne devant les tribunaux inférieurs, plus il est probable qu’elle sera portée devant la Cour suprême après que le nouveau juge aura pris ses fonctions en août.

Kaul a intenté une action en justice dans le comté de Dane en juin quelques jours après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe contre Wade, la décision historique de 1973 qui légalisait l’avortement dans tout le pays. Le Wisconsin a interdit l’avortement sauf pour sauver la vie de la mère en 1849, mais Roe v. Wade a invalidé la loi. L’annulation en juin a remis l’interdiction en place.

Kaul soutient dans le procès que le Wisconsin a adopté une loi post-Roe contre Wade en 1985 légalisant les avortements avant qu’un fœtus ne puisse survivre en dehors de l’utérus qui remplace l’interdiction. Le point de viabilité en dehors de l’utérus est discutable. Certains médecins disent que c’est environ 20 semaines ; d’autres disent que c’est environ 28 semaines. Le procureur général soutient également que l’interdiction est inapplicable car elle est si ancienne qu’elle a essentiellement été adoptée sans le consentement du peuple.

Kaul a d’abord poursuivi les législateurs républicains, mais les a renvoyés de l’affaire en septembre après avoir fait valoir qu’ils n’étaient pas responsables de l’application de l’interdiction. Il a nommé Ozanne, Chisholm et Urmanski comme accusés à la place. Trois médecins qui s’occupent des femmes enceintes ont depuis rejoint le procès en tant que plaignants.

Urmanski a déclaré qu’il prévoyait de faire appliquer l’interdiction dans son comté. Ozanne et Chisholm ont tous deux déclaré qu’ils ne poursuivraient pas les avortements.

Ozanne, qui opère dans le comté le plus libéral de l’État, a ouvert son dossier en demandant au tribunal de constater que de nouvelles lois ont remplacé l’interdiction. Il demande ensuite au juge de rejeter la contestation, faisant écho aux arguments des autres selon lesquels Kaul et les médecins n’ont subi aucun préjudice juridique en raison des actions d’Ozanne et qu’il bénéficie de l’immunité contre les contestations judiciaires à son pouvoir discrétionnaire.

Todd Richmond, l’Associated Press