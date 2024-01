Les procureurs de Peter Navarro demandent une peine de 6 mois

Les procureurs fédéraux ont demandé jeudi soir une peine de six mois de prison contre Peter Navarro, ancien conseiller du président Donald J. Trump à la Maison Blanche, pour avoir défié une assignation à comparaître du comité de la Chambre qui a enquêté sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le président Donald J. Trump. Capitole.

Les procureurs ont déclaré qu’ils recherchaient une peine qui se situe à l’extrémité supérieure des lignes directrices en raison de sa « stratégie de mauvaise foi » consistant à « outrage soutenu et délibéré au Congrès ».

“L’accusé, comme les émeutiers du Capitole, a donné la priorité à la politique, et non au pays, et a fait obstacle à l’enquête du Congrès”, ont-ils écrit dans leur note de condamnation. « L’accusé a choisi l’allégeance à l’ancien président Donald Trump plutôt qu’à l’État de droit. »

Le mémo faisait écho à la recommandation de peine prononcée contre Stephen K. Bannon, qui a finalement été condamné à quatre mois de prison pour avoir défié sa propre assignation à comparaître du comité du 6 janvier. Cette condamnation ferait de M. Navarro le deuxième responsable de Trump à être condamné pour avoir ignoré les assignations à comparaître du comité.