Les procureurs de Manhattan envisagent à nouveau une voie vers l’inculpation de Trump

M. Trump a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’il n’avait jamais eu de liaison avec Mme Daniels, dont le vrai nom est Stephanie Clifford. Michael van der Veen, un avocat de la société de M. Trump, a déclaré: “Je ne crois vraiment pas qu’ils reviennent et mènent ces enquêtes, et s’il y a du vrai, cela montrerait un mauvais jugement”, ajoutant, “Les millions de dollars des contribuables qu’ils ont dépensés pour d’innombrables enquêtes, c’est une grande perte de temps et d’argent.”

L’enquête sur M. Trump a touché un large éventail de ses pratiques commerciales au cours des quatre dernières années, mais tout a commencé avec les 130 000 $ en argent caché.

Michael D. Cohen, qui a été l’avocat personnel et le réparateur de M. Trump, a payé l’argent au cours des derniers jours de la campagne de 2016 pour acheter le silence de Mme Daniels. Les procureurs fédéraux, concluant que le paiement équivalait à une contribution de campagne illégale, ont extrait un plaidoyer de culpabilité de M. Cohen, qui a déclaré qu’il suivait les ordres de M. Trump.

M. Trump et sa société ont remboursé à M. Cohen les 130 000 dollars, ce qui soulève encore des questions sur leur implication dans l’accord de silence.

Bien qu’il soit venu devant un tribunal fédéral, le plaidoyer de M. Cohen a donné l’impulsion au bureau du procureur de district pour enquêter sur la question de savoir si M. Trump avait enfreint les lois de l’État avec le paiement silencieux. En particulier, ils ont examiné si la société avait faussement comptabilisé les remboursements à M. Cohen comme des frais juridiques – en violation d’une loi de New York qui interdit la falsification des documents commerciaux.

L’enquête a pris de l’ampleur lorsque le procureur de district de l’époque, Cyrus R. Vance Jr., a assigné le cabinet comptable de M. Trump pour ses déclarations de revenus et autres documents financiers, déclenchant une longue bataille juridique qui a abouti à une décision de la Cour suprême des États-Unis dans M. La faveur de Vance. Mais au moment où M. Vance a obtenu les déclarations de revenus de M. Trump au début de 2021, il avait développé des inquiétudes quant à l’inculpation de M. Trump pour avoir falsifié les dossiers de l’organisation Trump liés à l’argent du silence.

La falsification de documents commerciaux peut être considérée comme un délit à New York. Pour en faire un crime, les procureurs devraient montrer que M. Trump a falsifié les registres d’argent secret pour aider à commettre ou à dissimuler un deuxième crime.