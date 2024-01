Les procureurs de « Gone Mom » montrent une chemise, un soutien-gorge et des attaches qui, selon eux, relient l’accusé à la disparition d’une femme

Les procureurs du Connecticut dans la tristement célèbre affaire « Gone Mom » ont présenté mardi des preuves qui, selon eux, relient l’accusée Michelle Troconis à la disparition en 2019 de l’ex-épouse de son petit ami, Jennifer Dulos.

Les preuves comprenaient ce qui semblait être une chemise et un soutien-gorge imbibés de sang, ainsi que des attaches zippées, des gants, des ponchos en plastique, un cutter et d’autres objets avec lesquels le sergent de la police d’État. Kevin Duggan a témoigné qu’il y avait une substance « semblable à du sang » sur eux. Les objets ont été retirés des poubelles de Hartford, dans le Connecticut, où, selon les procureurs, une vidéo de surveillance montre Troconis assis dans un véhicule avec son petit ami Fotis Dulos alors qu’il jetait des ordures dans les mêmes poubelles peu de temps après la disparition de Jennifer Dulos.

Troconis, 49 ans, est accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de falsification de preuves et d’entrave aux poursuites. Elle est accusée d’avoir aidé Fotis Dulos à dissimuler le meurtre de sa femme, dont le corps n’a jamais été retrouvé.

La police pense que Fotis Dulos a tué Jennifer Dulos dans le garage de sa maison à New Canaan, dans le Connecticut, après qu’elle ait déposé leurs enfants à l’école en mai 2019. puis j’ai nettoyé la scène du crime.

Troconis, que l’on ne voit pas manipuler les déchets dans aucune des vidéos, a plaidé non coupable et a nié toute implication.

“Rien de ce qui se trouvait dans ces sacs ne sera démontré comme ayant quelque chose à voir avec Michelle Troconis ou qu’elle savait ce qu’il y avait dans l’un de ces sacs”, a déclaré Jon Schoenhorn, l’avocat de Troconis, aux journalistes à l’extérieur du palais de justice.

L’affaire a attiré l’attention du grand public et est devenue le sujet du téléfilm « Gone Mom ». Jennifer Dulos, 50 ans, a été déclarée légalement morte en octobre. Elle était membre d’une riche famille new-yorkaise dont le père, feu Hilliard Farber, avait fondé une société de courtage. Elle était également la nièce par alliance de la créatrice de mode Liz Claiborne.

Fotis Dulos, un constructeur de maisons de luxe originaire de Grèce, s’est suicidé en janvier 2020 après avoir été accusé du meurtre de sa femme.

Selon le mandat d’arrêt de Troconis, l’ADN de Jennifer Dulos et Fotis Dulos a été trouvé sur des objets dans les poubelles de Hartford, et l’ADN de Troconis a été trouvé sur certains sacs poubelles. Ces preuves devraient être présentées plus tard au cours du procès.

Les vidéos de surveillance de Hartford, située à environ 121 kilomètres du domicile de Jennifer Dulos, ont été enregistrées le soir de sa disparition, mais n’ont pas été découvertes avant six jours. La police a déclaré qu’elle pensait que certaines preuves pourraient avoir été perdues car une grande partie des déchets dans cette zone ont été ramassés au cours de cette semaine.

La vidéo montre également Fotis Dulos plaçant près d’un bâtiment ce que la police dit ressembler à un tapis de chargement de véhicule manquant dans le SUV abandonné de sa femme et laissant tomber une enveloppe dans un égout. Lundi, les procureurs ont montré aux jurés ce qu’ils disaient être des plaques d’immatriculation altérées trouvées dans une enveloppe dans les égouts.

D’autres preuves vidéo ont été présentées mardi après-midi provenant de caméras installées sur des bus et d’autres caméras de surveillance montrant le véhicule de Fotis Dulos circulant dans la région de Hartford.

Au moment de sa disparition, Jennifer et Fotis Dulos étaient aux prises avec une procédure controversée de divorce et de garde d’enfants qui limitait son temps avec leurs enfants. Jennifer Dulos avait quitté la maison familiale à Farmington, dans le Connecticut, et Fotis Dulos y vivait avec Troconis et sa fille.