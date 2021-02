Le président de l’époque, Donald Trump, fait un geste après avoir pris la parole lors d’un rassemblement pour soutenir les candidats républicains au Sénat à l’aéroport régional de Valdosta à Valdosta, en Géorgie, le 5 décembre 2020. | Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

La tentative de Trump de faire pression sur les responsables géorgiens pourrait conduire à des accusations de crime.

Comté de Fulton, Géorgie, la procureure de district Fani Willis a pris ses fonctions il y a un peu plus d’un mois, et elle vise déjà quelqu’un qui, jusqu’à très récemment, était l’homme le plus puissant du pays.

Mercredi, Willis a envoyé des lettres à quatre des plus hauts responsables géorgiens les informant que son bureau avait «ouvert une enquête sur les tentatives d’influencer l’administration des élections générales de Géorgie de 2020». Bien que les lettres ne mentionnent pas de nom l’ancien président Donald Trump, le New York Times rapporte qu’elles sont «liées à son intervention dans les élections en Géorgie».

Dans un signe supplémentaire que Trump fait l’objet de cette enquête, les lettres notent qu ‘«à ce stade, nous n’avons aucune raison de croire qu’un responsable géorgien est la cible de cette enquête».

Début janvier, Trump a appelé le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, un républicain, et a suggéré que Raffensperger «trouve 11 780 voix» pour Trump dans un État que le président Joe Biden a remporté par 11 779 voix.

Willis a envoyé des lettres similaires à Raffensperger, avec le gouverneur Brian Kemp, le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan et le procureur général Chris Carr. Willis est un démocrate. Les quatre responsables qui ont reçu une lettre sont des républicains – bien qu’il soit intéressant de noter que Trump a passé une grande partie de la période post-électorale à attaquer Kemp et Raffensperger après que la Géorgie ait certifié la victoire de Biden dans cet État.

Les lettres ne fournissent pas beaucoup de détails sur les lois d’État que Trump a pu violer, mais la loi géorgienne criminalise le fait de falsifier volontairement «toute liste électorale, certificat d’électeur, liste numérotée des électeurs, urne, machine à voter, enregistrement électronique direct ( DRE) ou machine à tabuler. » Il est également considéré comme un crime de solliciter une autre personne pour qu’elle commette un crime «avec l’intention qu’une autre personne se livre à un comportement constituant un crime».

Donc, dans la mesure où Trump a tenté d’enrôler Raffensperger, ou n’importe qui d’autre, pour falsifier les résultats électoraux, il pourrait faire face à des accusations de crime. Une personne reconnue coupable d’avoir sollicité un crime en Géorgie «sera punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et de plus de trois ans» (bien que la peine puisse être plus élevée si elle sollicite un crime passible de la prison à vie ou de la mort).

En outre, la loi géorgienne érige en infraction la «sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale».

Il est courant que les procureurs ordonnent aux personnes susceptibles de détenir des preuves d’un crime de les conserver une fois qu’un procureur entame une enquête criminelle. Comme l’indiquent les lettres, les bureaux du gouvernement détruisent parfois les documents après un certain laps de temps, et les lettres ordonnent aux destinataires de «suspendre» leur calendrier ordinaire de destruction de documents.

Les lettres révèlent également que Willis considère cette enquête criminelle comme une «haute priorité» et notent que «le prochain grand jury du comté de Fulton doit se réunir en mars et que ce bureau commencera à demander des assignations au grand jury si nécessaire à ce moment-là.»