Les procureurs de Géorgie abandonnent les 15 chefs d’accusation de blanchiment d’argent contre 3 militants de « Cop City »

ATLANTA — Les procureurs de Géorgie ont abandonné mardi les 15 chefs d’accusation de blanchiment d’argent retenus contre trois organisateurs d’Atlanta accusés d’avoir détourné un fonds de caution pour soutenir des manifestations violentes contre le centre de formation de la police et des pompiers proposé par la ville.

Les dirigeants du Fonds de solidarité d’Atlanta, Marlon Kautz, Adele MacLean et Savannah Patterson, sont toujours accusés de racket, ainsi que 58 autres personnes ont été inculpées l’année dernière Après une enquête de plusieurs années sur le mouvement « Stop Cop City », les procureurs ont décrit le mouvement décentralisé comme étant dirigé par des « anarchistes militants » déterminés à radicaliser leurs partisans et à stopper la construction de l’installation par tous les moyens nécessaires, y compris l’incendie criminel.

Au cœur de l’affaire se trouve le Fonds de solidarité d’Atlanta, qui a versé des cautions et aidé à trouver des avocats pour les manifestants arrêtés. Les procureurs ont déclaré que les trois accusés avaient détourné de l’argent qui était censé être destiné à des causes caritatives et l’avaient plutôt utilisé pour rembourser les manifestants qui avaient passé des mois à camper dans la forêt de South River, près du site de l’installation dans le comté de DeKalb, juste à l’extérieur d’Atlanta.

Les transactions ayant donné lieu aux 15 chefs d’accusation de blanchiment d’argent comprenaient 93,04 $ pour des « fournitures de camping » et 12,52 $ pour des « matériaux de cuisine en forêt », selon l’acte d’accusation.

Mais alors que l’audience de requêtes était sur le point de commencer mardi, le procureur général adjoint John Fowler a déclaré à la juge du comté de Fulton, Kimberly Esmond Adams, qu’il déposerait des documents pour rejeter les 15 chefs d’accusation. Un porte-parole du procureur général de Géorgie, Chris Carr, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique mardi après-midi sur les raisons pour lesquelles les accusations ont été abandonnées.

Mais Kristen Novay, l’avocate de Patterson, a applaudi la décision.

« L’acte d’accusation dans son ensemble est erroné, mais avec ces chefs d’accusation particuliers, je pense qu’il est sage pour un procureur chevronné de dire : « Cela n’en vaut pas la peine », a déclaré Novay à l’Associated Press. « Parfois, la décision la plus difficile pour un procureur est de ne pas aller jusqu’au bout de quelque chose. »

Les manifestants et les organisations de défense des droits civiques ont condamné l’acte d’accusation pour racket et accusé Carr, un républicain, d’avoir porté des accusations trop lourdes pour tenter de faire taire un mouvement qui a galvanisé les écologistes et les manifestants anti-police à travers le pays. Les opposants affirment que l’installation de 35 hectares, d’un coût de 110 millions de dollars, aggravera la militarisation de la police et nuira à l’environnement dans un quartier pauvre à majorité noire.

Malgré divers attaques contre le site et les équipements des entrepreneurs Au cours des deux dernières années, la construction du centre de formation s’est poursuivie et les responsables ont annoncé qu’ils prévoyaient d’organiser une cérémonie d’inauguration en décembre. Les partisans de la ville affirment qu’il est essentiel de remplacer les installations obsolètes et de mieux former les policiers pour éviter tout usage abusif de la force.

Pendant ce temps, des dizaines de milliers de pétitions signées pour permettre aux électeurs de donner leur avis sur le projet sont restées dans des cartons pendant les 12 derniers mois, sans être touchées, alors que les autorités attendent une décision de justice pour savoir si les non-résidents ont été autorisés à tort à recueillir des signatures. Les autorités municipales espèrent que la 11e Cour d’appel des États-Unis mettra fin à la campagne de pétition, soit parce qu’elle est illégale en vertu de la loi de l’État, soit parce que les organisateurs n’ont pas respecté le délai initial. La cour, qui a entendu les arguments en décembren’a pas encore rendu sa décision.

L’indignation suscitée par le blocage du référendum s’est poursuivie lundi, lorsque des dizaines de manifestants ont témoigné devant le conseil municipal d’Atlanta, puis ont lancé des centaines de balles de ping-pong dans toute la salle en scandant : « Vous avez laissé tomber la balle. »

Les efforts visant à poursuivre les responsables des nombreuses manifestations violentes de « Stop Cop City » se sont heurtés à de nombreux obstacles. L’année dernière, la procureure du comté de DeKalb, Sherry Boston, une démocrate, a annoncé qu’elle se retirerait des affaires criminelles liées aux manifestations. citant des désaccords avec Carr. Et en juillet, le juge Esmond Adams a fustigé les procureurs pour commettre une « négligence grave » pour avoir mal géré les conversations confidentielles par courrier électronique que Kautz, MacLean et Patterson ont eues avec leurs avocats, bien qu’Esmond Adams ait rejeté la requête des avocats de la défense visant à rejeter l’affaire pour ces motifs.