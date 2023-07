Les procureurs de Floride exposent leur dossier contre un chirurgien plasticien passible de la peine de mort

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – Les procureurs de Floride demandant la peine de mort pour un chirurgien plasticien accusé d’avoir tué un avocat et d’avoir jeté son corps dans les Everglades ont exposé leur dossier dans de nouveaux dossiers judiciaires.

Les autorités affirment que le Dr Tomasz Kosowski a tué l’avocat Steven Cozzi dans la salle de bain du cabinet d’avocats de Cozzi quelques instants après que les deux aient participé à une conférence téléphonique le 21 mars au sujet d’une longue et acrimonieuse bataille juridique sur la facturation médicale.

Les procureurs ont déclaré dans des documents judiciaires que Kosowski avait pris l’appel d’une camionnette Toyota à l’extérieur du bureau et qu’il avait des fournitures pour commettre le meurtre, notamment des sacs poubelles, une seringue contenant un médicament paralysant et un chariot pour transporter le cadavre.

Bien que le corps de Cozzi n’ait jamais été retrouvé, les enquêteurs ont utilisé des enregistrements de téléphones portables et des vidéos de surveillance pour suivre Kosowski dans une région éloignée à l’ouest de Miami sur le Tamiami Trail, également connu sous le nom de US Highway 41. C’est là qu’ils pensent que Kosowski a jeté le corps dans une benne à ordures. finalement vidé par un camion poubelle. Le conducteur a remarqué une odeur inhabituellement « ignoble » à l’arrêt, ont indiqué les autorités.

« La vidéo du camion à ordures de la benne à ordures vidée dans le camion à ordures montre un grand sac à ordures tombant d’une manière incompatible avec les ordures normales », ont déclaré les procureurs dans une requête demandant à un juge de détenir Kosowski sans caution. La forme du colis et la façon dont il est tombé semblaient correspondre à quelque chose qui pourrait contenir un corps humain, ont-ils déclaré.

Un chien cadavre de la police a également indiqué qu’un corps se trouvait dans la benne à ordures, selon des documents judiciaires déposés vendredi.

Les ordures de la route sont généralement transportées vers une décharge du comté de Collier, mais les autorités qui ont fouillé la propriété pour le corps de Cozzi ont déclaré que l’installation compacte régulièrement ses ordures, « rendant les efforts de récupération presque impossibles ».

Les nouveaux détails sont apparus dans les dossiers du tribunal avant une audience du 17 juillet au cours de laquelle les avocats de Kosowski prévoient de demander sa libération sous caution. En Floride, toute personne accusée de meurtre au premier degré est généralement emprisonnée jusqu’à son procès, à moins que la défense ne puisse prouver qu’elle ne devrait pas l’être.

Kosowski, 44 ans, a plaidé non coupable. Diplômé de la faculté de médecine du Dartmouth College, il s’est spécialisé dans la chirurgie reconstructive du sein pendant huit ans, selon des documents déposés par ses avocats.

Ils soutiennent que le dossier de l’accusation est fragile, que Kosowski ne représente aucune menace et que leur client ne tentera pas d’échapper à la justice. S’il est libéré, Kosowski prévoit de rester dans sa maison au bord de l’eau de plusieurs millions de dollars à Tarpon Springs.

Les nouveaux documents judiciaires détaillent les preuves des procureurs contre Kosowski, y compris le sang et l’ADN de Cozzi trouvés dans la salle de bain du cabinet d’avocats et dans le garage du domicile de Kosowski, où ils ont été mélangés avec l’ADN du médecin. De plus, les autorités disent que Kosowski a acheté le camion Toyota avec de l’argent quelques semaines avant le meurtre de Cozzi et n’a jamais immatriculé le véhicule, qui avait un dispositif de retournement de plaque d’immatriculation qui permettait de remplacer les étiquettes en appuyant simplement sur un bouton. L’une des plaques d’immatriculation qui lui sont associées a été enregistrée au nom d’une personne décédée.

Lorsque Kosowski a été arrêté le 25 mars, les enquêteurs ont déclaré qu’il avait 280 000 $ en espèces, des masques, du ruban adhésif, des armes à feu, un gilet balistique avec « EMS » écrit dessus, des patchs d’application de la loi et un flacon de succinylcholine, qui est un médicament paralysant. Une perquisition à son domicile a révélé environ 200 armes à feu, selon des documents judiciaires.

Cozzi, quant à lui, a apparemment disparu sans laisser de trace. Ses clés, son portefeuille et son téléphone portable sont restés sur son bureau d’avocat et un dossier de travail était ouvert sur son ordinateur. Son mari n’a pas eu de nouvelles de lui.

L’avocat disparu représentait un cabinet médical basé à Dunedin, en Floride, qui, selon Kosowski, lui aurait coûté des milliers de dollars de facturation et porté atteinte à sa réputation de médecin.

Le différend est devenu si houleux que Kosowski a tenté de faire retirer Cozzi de l’affaire et aurait à un moment donné qualifié Cozzi de « scumbag » lors d’une rencontre dans la même salle de bain du cabinet d’avocats où les procureurs ont déclaré que l’avocat avait été tué.

Curt Anderson, l’Associated Press