Les procureurs dans l’affaire Hunter Biden nient les efforts de la défense pour maintenir l’accord d’accusation d’armes à feu en place

WASHINGTON (AP) – Une confrontation juridique sur l’accord de plaidoyer déraillé pour Hunter Biden s’est poursuivie mardi alors que les procureurs ont affirmé qu’un accord sur une accusation d’arme à feu est mort avec le reste de l’accord alors que l’affaire fait un virage majeur vers une enquête d’un avocat spécial.

Alors que l’accord qui était censé avoir conclu la longue enquête sur le fils du président Joe Biden s’est en grande partie effondré lors d’une audience litigieuse le mois dernier, les procureurs ont déclaré que les deux parties avaient continué à négocier jusqu’à ce que la défense rejette leur contre-proposition finale la veille. L’avocat David Weiss a demandé à être nommé conseiller spécial.

Les avocats de Hunter Biden ont fait valoir que les procureurs avaient renié un accord sur les charges fiscales, mais ont déclaré qu’un accord distinct lui épargnant des poursuites pour arme à feu restait valable. L’accord sur l’accusation d’armes à feu contient également une clause d’immunité contre les poursuites fédérales pour d’autres crimes potentiels.

Les procureurs ont nié avoir renié tout accord. Alors que l’accord sur l’accusation d’arme à feu a été signé par un procureur, les agents de probation ne l’ont pas signé et il n’est donc jamais devenu valide, ont-ils soutenu.

Le conflit est maintenant devant le juge de district américain Maryellen Noreika, qui évalue la requête de l’accusation pour retirer les accusations de délit fiscal qu’ils ont déposées et éventuellement les déposer devant un autre tribunal comme la Californie ou Washington.

L’avocat de la défense de Biden dans l’affaire, Christopher Clark, a également demandé à se retirer de l’affaire mardi, affirmant qu’il pourrait être appelé à témoigner au cours de la négociation et de la rédaction de l’accord et qu’il ne peut pas également agir en tant qu’avocat. Il a été remplacé par un autre avocat de Hunter Biden, l’abbé Lowell. Il a déclaré dans des documents judiciaires qu’il ne s’opposerait pas à la décision de l’accusation de supprimer les charges fiscales.

L’accord de plaidoyer avait été décrié comme un « accord de faveur » par les républicains qui poursuivent leurs propres enquêtes du Congrès sur presque tous les aspects des relations commerciales de Biden et du traitement de l’affaire par le ministère de la Justice.

L’accord avait initialement demandé à Biden de plaider coupable d’avoir omis de payer des impôts sur plus de 1,5 million de dollars de revenus en 2017 et 2018, et d’obtenir une probation plutôt qu’une peine de prison pour les chefs de délit. Un accord séparé devait lui épargner des poursuites pour le crime criminel d’être un toxicomane en possession d’une arme à feu en 2018 s’il évitait les ennuis pendant deux ans.

L’annonce surprise du procureur général Merrick Garland la semaine dernière de Weiss en tant qu’avocat spécial a soulevé de nouvelles questions sur l’affaire avant les élections de 2024. L’histoire de consommation de drogue et de transactions financières de Hunter Biden a suivi la carrière politique de son père.

L’affaire intervient dans le contexte des actes d’accusation du ministère de la Justice contre l’ancien président Donald Trump – le principal rival de Joe Biden lors des élections de l’année prochaine.

Trump a été inculpé et attend son procès dans deux affaires distinctes intentées par le procureur spécial Jack Smith. L’un concerne le refus de Trump de remettre des documents classifiés stockés dans son domaine de Mar-a-Lago. L’autre implique des accusations de fraude et de complot en vue d’annuler les élections de 2020 à l’approche de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Dans le cas de Hunter Biden, les procureurs n’ont porté aucune accusation ou accusation contre le président en enquêtant sur les affaires de son fils. Les républicains de la Chambre ont tenté de relier le travail de Hunter Biden à son père, mais n’ont pas été en mesure de produire des preuves pour montrer des actes répréhensibles.

Lindsay Whitehurst, Associated Press