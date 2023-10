Les procureurs dans l’affaire des élections en Géorgie demandent le témoignage d’Alex Jones et de Ronna McDaniel

Les procureurs dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie sollicitent le témoignage de la présidente du Comité national républicain Ronna McDaniel et du théoricien du complot Alex Jones pour le prochain procès des avocats Kenneth Chesebro et Sidney Powell, selon des documents judiciaires déposés mardi.

Les procureurs recherchent également le témoignage d’Andrew Hitt, ancien responsable électoral du Wisconsin, l’un des faux électeurs impliqués dans les efforts visant à renverser le vote de 2020.

« Alex Jones fournira au jury des preuves de l’implication de Kenneth Chesebro dans le complot, y compris, sans s’y limiter, en ce qui concerne sa participation à la marche vers le Capitole le 6 janvier 2021 », indique une requête déposée par les procureurs.

La pétition ajoute que Jones « possède des connaissances uniques concernant les communications entre lui et Kenneth Chesebro et d’autres individus connus et inconnus impliqués dans les efforts coordonnés multi-états » pour influencer les élections de 2020 en Géorgie et dans d’autres États.

Trump et ses alliés sont accusés de s’être engagés dans un faux stratagème électoral dans lequel ils ont préparé de faux certificats d’électeurs dans les États où Trump a perdu en 2020 et ont déclaré que les électeurs avaient été élus par l’intermédiaire du collège électoral. Les procureurs ont déclaré que Cheseboro avait aidé à concevoir et à promouvoir la théorie juridique marginale derrière le plan.

L’ancien comité restreint de la Chambre qui a enquêté sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole avait également tenté d’enquêter sur le rôle de Jones dans les efforts de diffusion de fausses informations sur les élections de 2020.

Les procureurs affirment dans une autre requête que McDaniel possède également une connaissance unique de l’implication de Chesebro dans le complot visant à renverser les élections de 2020.

La pétition indique que McDaniel « fournira des preuves au jury de l’implication de Kenneth Chesebro dans le complot, y compris, sans s’y limiter, en ce qui concerne la communication entre les coaccusés Donald Trump et John Eastman concernant le complot » impliquant les fausses élections de 2020. .

Hitt était un électeur de Trump en 2020 dans le Wisconsin et ancien président de la branche du Parti républicain de son État. Les procureurs affirment dans un autre dossier que Hitt s’est entretenu avec Chesebro lorsque les électeurs se sont réunis, et son témoignage montrera que Chesebro n’était pas qu’un simple avocat fournissant des conseils.

« L’État s’attend à ce que M. Hitt témoigne de ses interactions avec Chesebro et de ses liens avec celui-ci en ce qui concerne l’implication de Chesebro dans le projet visant à ce que les candidats aux élections présidentielles de Trump se réunissent et votent faussement au collège électoral du Wisconsin le 14 décembre 2020 », ont-ils déclaré. dire.

Pour contraindre un témoin étranger à témoigner, deux juges doivent signer : le juge de la juridiction où l’affaire est poursuivie, le juge Scott McAfee, et un juge local du lieu où réside le témoin. Pour McDaniel, c’est le Michigan ; pour Jones, c’est le comté de Travis, au Texas ; pour Hitt, c’est le Wisconsin. Il y a des certificats que McAfee a signés pour McDaniel et Jones dans le dossier, mais il n’y en avait pas encore pour Hitt mardi après-midi.

NBC News a contacté un avocat de Jones, du RNC et de Hitt pour commentaires.

Le procès conjoint de Cheseboro et Powell devrait commencer le 23 octobre tandis que les 17 accusés restants, dont l’ancien président Donald Trump, seront jugés plus tard.