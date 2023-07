Les procureurs croates accusent à nouveau Luka Modric et Dejan Lovren de parjure

Les procureurs croates ont de nouveau inculpé jeudi le capitaine de l’équipe nationale Luka Modric et l’ancien international Dejan Lovren pour faux témoignage dans un important procès pour corruption lié au football.

Les deux joueurs sont apparus en 2017 en tant que témoins lors du procès pour corruption de plusieurs millions d’euros de l’ancien patron du Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic, fournissant des détails sur leurs transferts depuis les champions actuels de Croatie.

À l’époque, Modric a témoigné sur les détails de son transfert en 2008 du Dinamo au club de Premier League Tottenham Hotspur. Il a ensuite rejoint le Real Madrid en 2012.

Lovren a fourni des détails sur son transfert en 2010 du Dinamo au club français de Lyon, où il joue actuellement.

Les deux joueurs ont été accusés de parjure en 2018, mais les accusations ont ensuite été abandonnées, faute de preuves – cette année-là pour Modric et au début de 2019 pour Lovren.

Jeudi, les procureurs de la ville orientale d’Osijek ont ​​inculpé deux personnes, citant uniquement leurs années de naissance, pour « faux témoignage ». Les médias locaux les ont identifiés comme étant Modric et Lovren.

Modric est accusé d’avoir fourni un faux témoignage « le 13 juin 2017 devant le tribunal du comté d’Osijek », selon un communiqué des procureurs, citant la date à laquelle le milieu de terrain vedette a témoigné lors du procès Mamic.

Lovren a été inculpé le 1er septembre 2017.

Le parjure est passible de cinq ans de prison en Croatie.

Mamic et les trois autres ont été reconnus coupables d’accusations d’abus de pouvoir et de corruption qui ont coûté au Dinamo plus de 15 millions d’euros (16,3 millions de dollars) et à l’État 1,5 million d’euros.

Selon l’acte d’accusation, de l’argent a été détourné par le biais d’opérations fictives liées à des transferts de joueurs.

Mamic, considéré comme la cheville ouvrière du football du pays des Balkans et qui se cache actuellement en Bosnie voisine, a été condamné à six ans et demi de prison.

Modric a été inculpé quelques jours seulement après que le Real Madrid a déclaré que le joueur de 37 ans resterait avec le club pour une autre saison après avoir renouvelé son contrat jusqu’en juin 2024.

Le joueur vétéran a emmené la Croatie en finale de la Coupe du monde 2018 en Russie.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)