Les procureurs continuent de partager des preuves dans l’affaire de la fusillade de masse à Highland Park – Shaw Local

Les procureurs n’ont signalé aucun problème mardi dans le long processus d’examen des documents et des preuves pour le procès pénal contre le tireur de masse présumé du défilé du 4 juillet de Highland Park.

Il s’agissait de la première audience en près de trois mois dans l’affaire contre Robert Crimo III, 22 ans, de Highwood, qui a plaidé non coupable en août des 117 accusations criminelles portées contre lui. Cela a duré à peine 3 minutes avant que la juge du comté de Lake, Victoria Rosetti, ne fixe la prochaine audience au 9 mai.

Les procureurs ont déclaré que depuis la dernière audience sur le statut en novembre, ils avaient partagé plus de 10 000 pages de documents écrits ainsi que des dizaines de fichiers vidéo et audio avec les avocats du tireur présumé. Le processus, communément appelé découverte, devrait être long compte tenu du nombre de victimes dans l’affaire.

Ashbey Beasley, un résident de Highland Park qui a survécu à la fusillade de masse, était l’une des 10 personnes qui ont assisté à l’audience de mardi.

“Ce n’est vraiment jamais plus facile de le voir”, a déclaré Beasley après l’audience.

Elle a dit qu’elle était assise à la tribune pour représenter ses voisins qui ne sont pas prêts ou capables d’assister aux audiences, ainsi que pour se motiver à poursuivre ses efforts de lobbying auprès des législateurs fédéraux pour soutenir les réformes des armes à feu. Beasley a déclaré qu’elle se rendait à Washington DC mercredi pour poursuivre cette tâche. “Je pense que nos législateurs commencent à se lever et qu’ils commencent à écouter”, a-t-elle ajouté.

Les accusations portées contre le tireur accusé sont de 21 chefs de meurtre au premier degré, trois pour chacune des sept personnes tuées par balle; 48 chefs de tentative de meurtre; et 48 chefs de batterie aggravée avec une arme à feu pour chaque personne touchée par une balle, un fragment de balle ou un éclat d’obus.

Les responsables ont déclaré que l’accusé avait ouvert le feu depuis un toit sur des spectateurs dans les rues en contrebas. Sept victimes par balle sont mortes et plus de 50 autres ont été blessées, à la fois par des coups de feu et dans la course à la sécurité qui a suivi.

