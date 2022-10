Les procureurs classent l’affaire contre 3 hommes liés au complot de Whitmer

Les procureurs ont clos leur dossier vendredi dans le procès de trois hommes accusés d’avoir aidé le complot de 2020 visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer.

Un agent infiltré du FBI, Mark Schweers, a déclaré aux jurés que le chef Adam Fox avait parlé favorablement des Wolverine Watchmen, un groupe paramilitaire dont les membres comprenaient Joe Morrison, Pete Musico et Paul Bellar.

Le trio n’est pas accusé d’avoir un rôle direct dans le plan d’enlèvement de Whitmer, qui comprenait un trajet nocturne dans le nord du Michigan pour repérer sa maison de vacances. L’accusation principale est de fournir un soutien matériel à un acte terroriste, en particulier des exercices d’armes à feu et une formation à l’embuscade avec Fox dans le comté de Jackson.

Le dernier témoin des procureurs était un préposé à la station-service qui a déclaré que Musico et Morrison se plaignaient régulièrement du gouverneur démocrate et de ses restrictions COVID-19 et voulaient lui faire du mal en 2020.

« C’est une nazie. C’est un tyran », a déclaré Shawn Toth, citant les deux.

Le procès a repris vendredi après une suspension de quatre jours pour maladie parmi les avocats de la défense.

Le procès devant un tribunal d’État est une émanation de l’affaire principale traitée devant un tribunal fédéral à Grand Rapids, Michigan, où Fox et Barry Croft Jr. ont été reconnus coupables d’un complot d’enlèvement. Deux hommes ont plaidé coupable et deux autres ont été acquittés.

Les avocats de la défense disent que Morrison, Musico et Bellar ont cessé de s’associer à Fox à la fin de l’été lorsque le complot d’enlèvement s’accélérait. Ils n’ont pas non plus participé à l’entraînement qui a eu lieu le même week-end que le voyage pour voir la maison de Whitmer.

Bellar avait déménagé en Caroline du Sud fin juillet 2020, deux mois avant que le FBI n’interrompe le complot avec 14 arrestations. Whitmer n’a jamais été blessé physiquement : des agents infiltrés et des informateurs ont été intégrés au groupe pendant des mois.

White a rapporté de Detroit.

Ed White, l’Associated Press