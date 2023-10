Les procureurs cherchent à recharger l’acteur Alec Baldwin suite à une fusillade mortelle sur un plateau de tournage

Les procureurs spéciaux ont déclaré mardi qu’ils cherchaient à accuser l’acteur Alec Baldwin d’homicide involontaire lors d’une fusillade mortelle en 2021 sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique.

Les procureurs Kari Morrissey et Jason Lewis, basés au Nouveau-Mexique, ont déclaré qu’ils présenteraient des preuves à un grand jury dans les deux prochains mois, notant que des « faits supplémentaires » ont été révélés lors de la fusillade mortelle d’octobre 2021 sur le tournage de Rouiller pendant le tournage dans la banlieue de Santa Fe.

Baldwin, coproducteur du film, pointait une arme sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors d’une répétition sur le tournage du film à l’extérieur de Santa Fe lorsque l’arme a explosé, la tuant et blessant le réalisateur Joel Souza.

« Des faits supplémentaires ont été révélés qui, selon nous, montrent que M. Baldwin est coupable criminellement dans la mort d’Halyna Hutchins et la fusillade de Joel Souza », ont écrit Morrissey et Lewis dans un e-mail. « Nous pensons que la ligne de conduite appropriée consiste à permettre à un panel de citoyens du Nouveau-Mexique de déterminer à partir de là si M. Baldwin doit être retenu pour un procès pénal. »

REGARDER | Baldwin dit qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette lors de la fusillade mortelle : Alec Baldwin dit qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette du pistolet à hélice dans une interview sur ABC Vidéo en vedetteDans une interview avec ABC News, l’acteur Alec Baldwin a déclaré qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette du pistolet à hélice qu’il tenait lorsqu’il a tiré et tué un directeur de la photographie sur le plateau de tournage de Rust en octobre.

Baldwin a déclaré qu’il avait retiré le marteau – mais pas la gâchette – et que l’arme avait tiré.

« Il est regrettable qu’une terrible tragédie ait donné lieu à ces poursuites malavisées. Nous répondrons à toutes les accusations devant le tribunal », ont écrit les avocats de Baldwin, Luke Nikas et Alex Spiro, dans un e-mail.

En avril, les procureurs spéciaux ont initialement rejeté l’accusation d’homicide involontaire contre Baldwin, affirmant à l’époque qu’ils avaient été informés que l’arme avait peut-être été modifiée avant la fusillade et fonctionnait mal.

Ils ont ensuite pivoté et ont commencé à réfléchir à l’opportunité de porter à nouveau une accusation contre Baldwin après avoir reçu une nouvelle analyse de l’arme.

L’analyse des armes par des experts en balistique et en tests médico-légaux basés en Arizona et au Nouveau-Mexique s’est appuyée sur des pièces de rechange pour réassembler l’arme tirée par Baldwin – après que des parties du pistolet aient été cassées lors de tests antérieurs effectués par le FBI.

Le rapport a examiné l’arme et les marques qu’elle a laissées sur une cartouche usagée pour conclure que la gâchette devait avoir été appuyée ou enfoncée.

L’analyse menée par Lucien Haag du Forensic Science Services en Arizona a déclaré que bien que Baldwin nie à plusieurs reprises avoir appuyé sur la gâchette, « compte tenu des tests, des résultats et des observations rapportés ici, la gâchette a dû être tirée ou enfoncée suffisamment pour libérer le chien complètement armé ou rétracté. du revolver de preuve.

La superviseure des armes sur le plateau de tournage, Hannah Gutierrez-Reed, a plaidé non coupable d’homicide involontaire et de falsification de preuves dans cette affaire. Son procès devrait commencer en février.

Les bâtiments du plateau de tournage de Bonanza Creek Ranch, près de l’endroit où un membre de l’équipe a été mortellement abattu pendant la production du western Rust, sont vus le 28 octobre 2021 à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. (Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images)

Série de procès

En mars, Rouiller Le directeur adjoint et coordonnateur de la sécurité, David Halls, n’a pas contesté sa condamnation pour manipulation dangereuse d’une arme à feu et a été condamné à une peine de six mois de probation avec sursis. Il a accepté de coopérer à l’enquête sur la fusillade.

La fusillade de 2021 a donné lieu à une série de poursuites civiles centrées sur des accusations selon lesquelles les accusés n’avaient pas respecté les normes de sécurité. Les cas comprenaient des réclamations pour décès injustifié déposées par des membres de la famille de Hutchins. Baldwin et d’autres accusés ont contesté les accusations selon lesquelles ils n’auraient pas respecté les normes de sécurité.