Les procureurs cherchent à recharger Alec Baldwin dans la fusillade mortelle de « Rust » – National

Les procureurs spéciaux ont déclaré mardi qu’ils cherchaient à recharger l’acteur Alec Baldwin dans la fusillade mortelle de 2021 sur un film occidental se déroulant au Nouveau-Mexique en présentant des preuves à un grand jury.

Les procureurs Kari Morrissey et Jason Lewis, basés au Nouveau-Mexique, ont déclaré qu’ils présenteraient des preuves au grand jury dans les deux prochains mois, notant que des « faits supplémentaires » ont été révélés lors du tournage sur le tournage du film. Rouiller qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

En février, Baldwin a été accusé d’homicide involontaire en lien avec l’incident de 2021. L’armurier sur le plateau, Hanna Gutierrez-Reed, a également été inculpée.

À l’époque, les procureurs avaient écrit que 30 Rocher la star n’était pas présente à la formation obligatoire sur les armes à feu avant le tournage Rouiller a commencé.

L’histoire continue sous la publicité

Au lieu de cela, il a reçu des conseils sur le plateau, mais les procureurs affirment qu’il était « distrait et qu’il parlait sur son téléphone portable à sa famille ». La séance d’entraînement était prévue pour une heure mais n’a duré que 30 minutes en raison de la « distraction » de Baldwin au téléphone.

Baldwin, coproducteur du film, pointait une arme sur Hutchins lors d’une répétition sur le tournage du film à l’extérieur de Santa Fe lorsque l’arme a explosé le 21 octobre 2021, la tuant et blessant le réalisateur Joel Souza.

Cependant, les accusations ont été abandonnées en avril, après que « de nouveaux faits ont été révélés qui nécessitent une enquête plus approfondie et une analyse médico-légale », avaient alors écrit les procureurs.

Ils ont déclaré avoir été informés que l’arme avait peut-être été modifiée avant le tir et qu’elle présentait un dysfonctionnement. Ils ont ensuite pivoté et ont commencé à réfléchir à l’opportunité de porter à nouveau une accusation contre Baldwin après avoir reçu une nouvelle analyse de l’arme.

L’histoire continue sous la publicité

La récente analyse des armes à feu réalisée par des experts en balistique et en tests médico-légaux basés en Arizona et au Nouveau-Mexique s’est appuyée sur des pièces de rechange pour réassembler l’arme tirée par Baldwin – après que des parties du pistolet aient été cassées lors de tests antérieurs effectués par le FBI. Le rapport a examiné l’arme et les marques qu’elle a laissées sur une cartouche usagée pour conclure que la gâchette devait avoir été appuyée ou enfoncée.

Désormais, Morrissey et Lewis chercheront à recharger Baldwin.

« Des faits supplémentaires ont été révélés qui, selon nous, montrent que M. Baldwin est coupable criminellement dans la mort d’Halyna Hutchins et la fusillade de Joel Souza », ont déclaré Morrissey et Lewis dans un courriel obtenu par l’Associated Press.

« Nous pensons que la ligne de conduite appropriée consiste à permettre à un panel de citoyens du Nouveau-Mexique de déterminer à partir de là si M. Baldwin doit être retenu pour un procès pénal. »

L’histoire continue sous la publicité

Baldwin a déclaré qu’on lui avait dit que l’arme était « froide » – un terme industriel signifiant qu’elle ne contenait aucune munition avec une charge explosive – et qu’il n’avait jamais appuyé sur la gâchette. Il n’a pas été déterminé comment les balles réelles sont arrivées sur le plateau.

Gutierrez-Reed, a plaidé non coupable d’homicide involontaire et de falsification de preuves dans cette affaire. Son procès devrait commencer en février.

Gutierrez-Reed a imputé la fusillade à d’autres facteurs, notamment un possible sabotage, le manque de formation de Baldwin et l’échec de Baldwin et du directeur adjoint et coordinateur de la sécurité, David Halls, à lui demander des contrôles supplémentaires.

Baldwin a réglé un procès en octobre dernier avec le mari du directeur de la photographie, Matt Hutchins, dans le cadre d’un accord qui a fait de Matt un producteur exécutif du film.

En mars, Halls n’a pas contesté sa condamnation pour manipulation dangereuse d’une arme à feu et a été condamné à six mois de probation avec sursis. Il a accepté de coopérer à l’enquête sur la fusillade.

L’histoire continue sous la publicité

— avec des fichiers de l’Associated Press et de Reuters