Les procureurs cherchent à inculper un adolescent en tant qu’adulte dans la mort par délit de fuite d’un chef de police à la retraite à vélo

Les procureurs de Las Vegas cherchent à inculper le conducteur adolescent accusé d’avoir tué un chef de police à la retraite à vélo lors d’un délit de fuite le mois dernier, alors qu’il était adulte.

Un conducteur de 17 ans est en garde à vue depuis l’accident du 14 août qui a tué Andreas Probst, 64 ans, alors qu’il faisait du vélo dans le secteur de Tenaya Way et Centennial Parkway, a indiqué la police métropolitaine de Las Vegas.

Dans un premier temps, l’adolescent, retrouvé dans une Hyundai 2016 volée, a été inculpé en lien avec le délit de fuite. Des accusations ouvertes de meurtre ont été ajoutées plus tard après que la police a trouvé une vidéo de la collision sur les réseaux sociaux, ce qui les a amenés à déterminer qu’il s’agissait d’un accident. « un acte intentionnel ».

« Les individus se sont placés directement derrière Probst et l’ont écrasé, alors qu’ils fuyaient les lieux en riant », a indiqué la police dans un communiqué.

Le conducteur n’a pas été identifié car il est mineur.

Lundi, le Bureau du procureur du comté de Clark ont déclaré qu’ils prenaient l’affaire « au sérieux ».

« L’un des auteurs, un mineur, est actuellement en détention et est détenu conformément aux accusations déposées auprès du système pour mineurs. Des accusations supplémentaires pourraient être portées », indique le communiqué. « Le bureau du procureur de district cherche à certifier le statut d’adulte de l’auteur mineur. »

La police et le bureau du procureur ont également déclaré lundi qu’ils « travaillaient activement » pour identifier le passager du véhicule suspect.

« Je suis convaincu que justice sera rendue dans cette affaire une fois que l’enquête sera terminée et que les accusations appropriées auront été déposées », a déclaré le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson.

Mardi, La police de Las Vegas a annoncé ils ont identifié le passager et l’ont arrêté. Le mineur, qui n’a pas été identifié, sera incarcéré au Clark County Juvenile Hall pour meurtre ouvert, a indiqué la police.

Les détectives examinaient d’autres cas, a indiqué la police, et ont déterminé que « ces individus étaient également impliqués dans un délit de fuite supplémentaire contre un cycliste avant de tuer Probst ».

La police n’a pas identifié la vidéo qui a conduit aux accusations ouvertes de meurtre, mais au cours du week-end, des images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant deux personnes dans une voiture en train de rire alors qu’elles percutaient un cycliste.

Le clip, tiré du téléphone d’un passager du véhicule, montre la voiture accélérant et s’approchant d’un cycliste en chemise rouge circulant sur le côté droit de la route.

Alors qu’ils s’approchent du cycliste, on entend l’un d’entre eux dire « ouais ouais ouais, frappe-lui un– ». Quelques secondes plus tard, la voiture heurte l’arrière du vélo et l’homme qui se trouvait à bord vole en arrière, heurte le capot de la voiture et se précipite sur le trottoir.

On entend les adolescents crier alors qu’ils partent, l’un d’entre eux s’exclamant que l’homme a été « assommé ».

La police n’a pas confirmé à NBC News si c’était la vidéo qu’elle avait examinée.

Probst, l’ancien chef du service de police de Bell, en Californie, faisait du vélo vers 6 heures du matin lorsqu’il a été heurté. Il a été retrouvé blessé, gravement blessé, et déclaré mort à l’hôpital.

La famille de Probst se souvenait de lui comme d’un « rayon de soleil ». Il a passé 35 ans à travailler dans les forces de l’ordre avant de prendre sa retraite de la police en 2009 et d’occuper un emploi à distance dans le domaine de la sécurité mondiale, Le journal de revue de Las Vegas signalé.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com