Les procureurs canadiens accusent le suspect de l’attaque au camion contre une famille musulmane de «terrorisme»

De nouvelles charges retenues contre le suspect, Nathaniel Veltman, 20 ans, ont été rendues publiques lundi. Les procureurs canadiens ont approuvé les accusations supplémentaires mercredi dernier, a déclaré la procureure fédérale Sarah Shaikh devant un tribunal ontarien.

Auparavant, l’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s’était jointe à l’enquête sur l’incident du 6 juin.

« Les procureurs généraux fédéral et provinciaux ont donné leur consentement pour engager des poursuites antiterroristes, alléguant que les meurtres et la tentative de meurtre constituent également une activité terroriste », a déclaré la GRC après l’audience de lundi.

Compte tenu des nouvelles accusations, les procureurs devront prouver que le suspect avait l’intention d’intimider un certain groupe social « dans un but, un objectif ou une cause politique, religieux ou idéologique. » Veltman n’a aucun lien connu avec des groupes extrémistes ou haineux. Plus tôt, le chef de la police de London, en Ontario, où l’attaque a eu lieu, a déclaré que le suspect avait apparemment agi seul.

La police a traité l’incident comme un crime de haine immédiatement après l’attaque, affirmant qu’elle pensait que la famille avait été délibérément ciblée « à cause de leur foi islamique », sans fournir plus de détails.

Selon les médias canadiens, le suspect portait ce qui ressemblait à un casque de style militaire et un gilet au moment de l’incident, et son véhicule était équipé d’une barre anti-bélier. Les rapports ont également indiqué que les dossiers judiciaires du divorce de ses parents remontant à 2016 décrivaient Veltman comme une personne ayant des « besoins de santé mentale », qui a reçu des médicaments et des conseils.

Quatre personnes ont été tuées dans l’incident, dont une fille de 15 ans, ses parents et une grand-mère. Un garçon de neuf ans a survécu, mais a été grièvement blessé et n’est sorti de l’hôpital que récemment.

L’incident a déclenché une vague d’indignation parmi les politiciens canadiens et les militants des droits civiques. Le premier ministre Justin Trudeau l’a qualifié de « attaque terroriste motivée par la haine » et a déclaré que son gouvernement prendrait davantage de mesures pour démanteler les groupes haineux d’extrême droite. Le ministre de la Sécurité publique Bill Blair a dénoncé le crime comme un « acte horrible d’islamophobie », tandis que de nombreux militants des droits civiques ont exhorté les forces de l’ordre à qualifier l’attaque d’acte terroriste.

La police était auparavant réticente à porter de telles accusations, qui sont plus difficiles à prouver devant les tribunaux canadiens, et plusieurs affaires très médiatisées n’ont pas été traitées comme telles dans le passé. La fusillade dans la mosquée de Québec en 2017, qui a fait six morts et cinq autres grièvement blessées, a été traitée comme un meurtre au premier degré, l’agresseur étant condamné à la prison à vie.

Un autre attaquant qui a frappé et poignardé un policier et frappé quatre personnes avec un camion à Edmonton en 2017 n’a pas été inculpé d’infractions liées au terrorisme même si un drapeau de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) a été trouvé dans sa voiture, selon la police.

Les forces de l’ordre canadiennes ont porté des accusations de terrorisme dans deux affaires l’année dernière, l’une impliquant un partisan présumé de l’État islamique tuant une femme avec un marteau, et la seconde concernant un prétendu « incel » tuant un employé et en blessant un autre dans un salon de massage de Toronto. Aucune de ces deux affaires n’a été jugée jusqu’à présent.

