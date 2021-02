Les procureurs bulgares affirment que de l’héroïne a été trouvée dans une cargaison en provenance d’Iran

Revue nationale

Les républicains de la Chambre remettent en question les décisions de sécurité de Pelosi menant aux émeutes du Capitole

Lundi, les républicains de la Chambre ont appelé la présidente Nancy Pelosi à répondre à «de nombreuses questions importantes» sur sa «responsabilité pour la sécurité» du Capitole américain le 6 janvier, lorsqu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment. Les républicains de plusieurs comités ont envoyé à Pelosi une lettre demandant pourquoi, entre autres, l’ancien chef de la police du Capitole, Steve Sund, avait vu sa demande d’assistance de la Garde nationale du 4 janvier rejetée par l’ancien sergent d’armes Paul Irving, selon Fox News. Irving aurait dit qu’il était préoccupé par «l’optique» et ne pensait pas que «les renseignements le soutenaient». «Comme vous le savez, le président de la Chambre n’est pas seulement le chef du parti majoritaire, mais il a également d’énormes responsabilités institutionnelles», a déclaré la lettre, rédigée par Rodney Davis, membre du classement du comité d’administration de la Chambre, et Jim Jordan, membre du classement du comité judiciaire de la Chambre. , Membre du classement du comité de surveillance de la Chambre James Comer et membre du classement du comité du renseignement de la Chambre Devin Nunes. «Le Président est responsable de toutes les décisions opérationnelles prises au sein de la Chambre», indique la lettre, ajoutant que Pelosi, son personnel et une armée de fonctionnaires nommés à la Chambre avaient maintenu une «approche très sévère et étroitement contrôlée des opérations de la Chambre» sur le depuis deux ans. «Lorsque le chef Sund de l’époque a fait une demande de soutien de la garde nationale le 4 janvier, pourquoi cette demande a-t-elle été refusée?» le groupe a écrit. «Le sergent d’armes Paul Irving a-t-il obtenu la permission ou des instructions de votre état-major le 4 janvier avant de refuser la demande du chef Sund pour la garde nationale? La lettre ajoute que le jour des émeutes du Capitole, Sund a décidé d’informer le sergent d’armes de sa demande d’assistance de la garde nationale et a déclaré qu’il avait «fallu plus d’une heure pour que sa demande soit approuvée parce que la SAA avait dû exécuter la demande. la chaîne de commandement. » Cette chaîne «comprenait sans aucun doute» Pelosi et ses «délégués», disent les républicains. Ils critiquent Pelosi pour sa décision «partisane» de renvoyer «unilatéralement» Irving et d’exiger la démission de Sund. Alors que Pelosi a déclaré le 7 janvier qu’elle avait appelé à la démission de Sund car il « ne nous a pas appelés depuis que cela s’est produit », les républicains disent que cette affirmation a été « réfutée » par Sund, qui « a détaillé deux fois où il vous a informé de la situation. sur le campus du Capitole – le premier à 17 h 36 et le second à 18 h 25, tous deux le 6 janvier. » Davis, Jordan, Comer et Nunes ont également mis en doute la fiabilité de l’examen indépendant de la sécurité mené par le général Russel Honoré, que Pelosi a nommé seul le mois dernier «sans consultation de la minorité». Ils se sont dits préoccupés par le fait que les agents de la Chambre avaient rejeté les demandes de «collecte et de conservation d’informations» au nom de Pelosi. «De telles informations sont nécessaires pour mener correctement une surveillance sur les événements du 6 janvier», disent-ils dans leur lettre. «Des demandes de conservation et de production ont été envoyées à la SAA et au chef de l’administration de la Chambre, entre autres organismes législatifs, demandant que ces informations pertinentes concernant l’attaque du Capitole, y compris la correspondance, les séquences vidéo, les enregistrements audio et d’autres documents, soient conservées et produit aux comités concernés. » «Dans plusieurs cas, vos personnes nommées, agissant en votre nom, ont refusé les demandes de production de ces informations», ajoutent les républicains. «La réponse que nous avons reçue a été: ‘Nous avons le regret de vous informer qu’étant donné la portée des informations demandées et les préoccupations impliquées par la nature de la demande… nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande pour le moment.’» Le groupe déclare qu’ils a appris que «certains des documents que nous avons demandés ont été fournis au comité judiciaire de la Chambre sur une base partisane». « C’est inacceptable. Madame la Présidente, cette direction ne pouvait venir que de vous », ont-ils écrit.