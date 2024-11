Les procureurs britanniques réfléchissent à l’opportunité d’inculper Russell Brand pour des allégations d’agression sexuelle

LONDRES (AP) — Les procureurs britanniques affirment avoir reçu un dossier de preuves de la police concernant des infractions sexuelles présumées commises par un comédien. Marque Russell et envisagent de l’inculper.

Le Crown Prosecution Service a déclaré samedi soir que « la police nous a transmis un dossier pour examiner une décision d’accusation dans cette affaire. Toute décision d’inculper est prise de manière indépendante, sur la base des preuves et conformément à notre test juridique.

Les détectives de la police métropolitaine de Londres ont interrogé Brand, 49 ans, à trois reprises au sujet d’« infractions sexuelles non récentes ».

«Notre enquête se poursuit et un dossier a maintenant été transmis au CPS», a déclaré le surintendant-détective Andy Furphy, qui dirige l’enquête. « Nous disposons d’une équipe d’agents dévoués qui apportent un soutien spécialisé aux femmes qui se sont manifestées. Nous nous engageons à enquêter sur les infractions sexuelles, quelle que soit la date à laquelle elles ont été commises.

En septembre 2023, les médias britanniques Channel 4 et le Sunday Times ont publié réclamations de quatre femmes d’avoir été agressé sexuellement ou violé par Brand entre 2006 et 2013, au sommet de sa renommée. Les accusateurs n’ont pas été identifiés.

Le comédienauteur et acteur de « Get Him To The Greek » a a nié les allégationsaffirmant que ses relations étaient « toujours consensuelles ».

Connu pour ses numéros de stand-up débridés et risqués, Brand a animé des émissions à la radio et à la télévision, a écrit des mémoires retraçant ses combats contre la drogue et l’alcool, est apparu dans plusieurs films hollywoodiens et a été brièvement marié à la pop star Katy Perry entre 2010 et 2012.

Ces dernières années, Brand a largement disparu des médias grand public, mais s’est constitué un large public en ligne avec des vidéos mêlant bien-être et théories du complot.