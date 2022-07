Les procureurs brésiliens inculpent des suspects du meurtre d’un couple d’Amazon

Tous sont des habitants riverains locaux, et leur motif était que Pereira avait demandé à Phillips de les photographier lorsqu’ils passaient en bateau, selon le communiqué. La région est un point chaud pour la pêche illégale et le braconnage.

Phillips et Pereira avaient rencontré des peuples autochtones près de l’entrée du territoire indigène de la vallée de Javari, qui borde le Pérou et la Colombie, et voyageaient le long de la rivière Itaquai jusqu’à la ville d’Atalaia do Norte lorsqu’ils ont été attaqués. Leur disparition a suscité un tollé international intense et une pression pour agir et, avec l’aide des populations autochtones locales, les autorités ont retrouvé leurs corps cachés dans la forêt.