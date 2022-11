Les procureurs brésiliens demandent une enquête sur les moqueries du président élu de l’ancien champion de F1

Nelson Piquet a déclaré que Lula da Silva appartient « au cimetière »

Les procureurs brésiliens ont demandé à la police locale d’ouvrir une enquête contre le triple champion du monde de Formule 1 Nelson Piquet après avoir été vu dans une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant que le président élu du pays, Luiz Inacio “Lula” da Silva, appartenait “au cimetière”.

Piquet a été un partisan de premier plan de l’adversaire de Lula, Jair Bolsonaro, qui au tournant de 2023 cédera le pouvoir au chef du Parti des travailleurs après avoir perdu un second tour aux élections générales de dimanche.

Conduisant la Rolls-Royce présidentielle en 2021, Piquet a été l’un des plus grands donateurs individuels de la campagne ratée de Bolsonaro pour sa réélection, ayant contribué 501 000 reals (99 410 dollars) au total, selon les données du tribunal électoral brésilien.

Dans un document consulté par Reuters, le procureur Paulo Roberto Galvao de Carvalho a accusé Piquet d’avoir prétendument incité à la violence contre Lula et à l’animosité entre les forces armées et les pouvoirs constitutionnels dans le plus grand pays d’Amérique du Sud.

Carvalho a demandé à la police fédérale brésilienne d’ouvrir une enquête officielle sur Piquet, 70 ans, afin de « clarifier les faits ».

Le procureur a ajouté que Piquet avait été enregistré dans un lieu public lors d’une manifestation contre Lula et non d’un rassemblement privé, au milieu de barrages routiers organisés par des camionneurs et des partisans de Bolsonaro demandant une intervention militaire depuis l’annonce du résultat de dimanche.

En tant que personnalité publique bien connue, Piquet doit être conscient que ses commentaires ont le pouvoir d’atteindre et d’être suivis par des centaines de milliers de Brésiliens, a insisté Carvalho.

Le sénateur Humberto Costa, qui est un proche allié de Lula, a également déclaré qu’il portait plainte contre Piquet suite à ses propos.

“Nous ne pouvons pas normaliser la haine et la barbarie”, a déclaré Costa, qui a fait part de ses préoccupations au parquet.

La controverse est la deuxième fois que Piquet fait la une des journaux cette année après avoir été perçu comme utilisant une insulte raciale contre le septuple champion du monde de F1 britannique Lewis Hamilton.

Piquet utilisé pour terme “neguinho” pour faire référence à la race mixte Hamilton, qui peut littéralement être traduit par “petit noir” du portugais mais est souvent utilisé comme un terme d’affection entre la famille et les amis.

Après qu’une ligne de racisme a éclaté, cependant, Piquet s’est excusé d’avoir fait un «mal pensé” commentaire mais a protesté que le mot avait été mal traduit.

Ses commentaires à cette occasion interviennent à la veille du Grand Prix du Brésil à Sao Paulo, qui doit débuter le 13 novembre.