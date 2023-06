Les procureurs brésiliens bloquent la construction d’une tyrolienne au Pain de Sucre touristique de Rio

BRASILIA, Brésil (AP) – Les procureurs fédéraux du Brésil ont bloqué une décision autorisant l’installation de tyroliennes sur le célèbre Pain de Sucre de Rio de Janeiro, affirmant qu’elles endommageraient l’environnement autour de l’un des sites du patrimoine mondial des Nations Unies.

Les procureurs ont annoncé la décision jeudi soir, arguant que l’Iphan, un organe fédéral relevant du ministère de la Culture, avait « illicitement » autorisé le projet alors que la construction avait déjà commencé en septembre 2022.

Aujourd’hui, Iphan et la société responsable de la construction des tyroliennes sont accusés dans un procès civil et doivent chacun payer une amende d’au moins 9,5 millions de dollars (50 millions de reais). Les procureurs ont donné à l’entreprise un délai de 60 jours pour présenter un calendrier des travaux de réparation d’une zone endommagée et pour enlever toutes les structures et les résidus utilisés sur le chantier de construction.

Sugarloaf – connu en portugais sous le nom de Pao de Açucar – s’avance hors de la terre à l’entrée de la baie de Rio. Le centre du patrimoine des Nations Unies l’a nommé site du patrimoine mondial en 2012 avec les autres montagnes emblématiques de Rio et, des années plus tôt, l’institut du patrimoine du Brésil l’a désigné monument national.

Les téléphériques menant à son sommet attirent chaque année des centaines de milliers de touristes brésiliens et internationaux, tous désireux de profiter de la vue panoramique sur les plages et les montagnes boisées de la ville tentaculaire.

En mars, quelque 200 personnes se sont rassemblées sous le mont Sugarloaf pour protester contre la construction en cours de tyroliennes visant à stimuler le tourisme, alléguant que cela aurait un impact environnemental « inacceptable ».

Les quatre lignes en acier de la tyrolienne parcourraient 755 mètres (près de 2 500 pieds) au-dessus de la forêt entre Sugarloaf et Urca Hill, et les coureurs atteindraient des vitesses de 100 km/h (62 mph). L’inauguration était prévue pour le second semestre de cette année, et une pétition en ligne pour arrêter les travaux a été signée par près de 11 000 personnes.

L’endroit est également populaire pour l’escalade sportive et l’observation des oiseaux, avec la forêt atlantique préservée dominant le quartier endormi d’Urca. En tant que telle, la perspective de coureurs bourdonnant sur des fils tout en hurlant à tue-tête unissait les alpinistes, les militants écologistes et les habitants de l’opposition. Ils ont averti que l’UNESCO pourrait retirer son statut de patrimoine.

Les procureurs ont agi après qu’une action civile d’intérêt public intentée par des citoyens brésiliens ait exigé l’arrêt de la construction à Sugarloaf afin de protéger l’environnement et son patrimoine historique et culturel. Les procureurs fédéraux ont également constaté que la construction de la tyrolienne « modifiait le contour naturel du terrain en raison de la démolition de la roche (…) et du forage ».

Le Parque Bondinho Pao de Açúcar, qui exploite les téléphériques et est à l’origine du projet de tyrolienne de 50 millions de reais (9,5 millions de dollars), a déclaré dans un communiqué que les tests sonores indiquent que le bruit des passagers ne sera pas perceptible d’en bas, ni n’affectera les voies d’escalade. . Il a déclaré avoir obtenu tous les permis et licences nécessaires pour exécuter le projet, de l’Institut national du patrimoine aux autorités municipales. Il a également fait valoir que le projet avait la capacité de stimuler le tourisme dans la région.

« En plus de la grande intégration avec la nature, l’intention est d’améliorer l’expérience de nos visiteurs et de rendre la visite au parc Parque Bondinho Pao de Açucar encore plus agréable et inoubliable », indique la société sur son site Internet.

Les opposants au projet de tyrolienne l’ont surnommé « le château des horreurs » et ont exprimé leur inquiétude qu’il serait un signe avant-coureur d’interventions futures.

L’écrivain AP Eléonore Hughes a contribué.

Carla Bridi et David Biller, Associated Press