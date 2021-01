Onze personnes, dont l’ancien président du club de football Flamengo, ont été officiellement inculpées vendredi pour la mort de 10 footballeurs adolescents dans un incendie en 2019, ont déclaré les procureurs.

Les garçons, âgés de 14 à 16 ans, ont été tués le 8 février 2019, lorsqu’un incendie nocturne a balayé le centre de formation Flamengo à la périphérie de Rio de Janeiro. Trois autres ont été grièvement blessés.

Les garçons s’entraînaient avec le club ou subissaient des essais et restaient dans des conteneurs qui avaient été transformés en logements lorsque l’incendie s’est déclaré. Il aurait été causé par un court-circuit dans une unité de climatisation.

Le rapport des procureurs a accusé les onze, dont certains travaillaient pour le club et d’autres qui ont fourni, installé et entretenu les logements, de négligence conduisant à la mort et a décrit une série « d’irrégularités et d’illégalités ».

Il a déclaré que les responsables de Flamengo avaient caché aux autorités réglementaires les conditions réelles dans lesquelles les jeunes étaient logés, ne respectaient pas les normes appropriées pour le logement, n’avaient pas correctement entretenu les installations et n’avaient fourni aucun plan d’évacuation en cas d’incendie.

Flamengo avait reçu l’ordre de fermer l’installation mais n’avait pas respecté les ordres, selon le rapport. Il a déclaré que le président du club, Eduardo Carvalho Bandeira de Mello, « a décidé de ne pas mettre de moniteur à disposition pour chaque groupe de 10 jeunes résidant là-bas et n’a pas fourni l’espace réservé pour eux aux normes minimales ».

Dans un communiqué, Flamengo a déclaré qu’il était prêt à coopérer avec les autorités mais n’avait aucun commentaire sur les accusations de vendredi.

Le club, champions brésiliens et vainqueurs de la Copa Libertadores la saison dernière, a été critiqué pour de longues négociations sur la manière dont les familles des garçons seront indemnisées.

En décembre, le club a annoncé qu’il avait conclu des accords avec toutes les 10 familles sauf deux.