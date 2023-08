Les procureurs australiens abandonnent l’affaire de parjure d’Amber Heard pour trafic de chiens Pistol, Boo

13:01Depp c. Heard et l’affaire de diffamation observée dans le monde entier

Lorsque le procès entre les ex-conjoints Johnny Depp et Amber Heard a été diffusé en direct, cela a ouvert une fenêtre sur un mariage de célébrité qui a mal tourné. Un peu plus d’un an plus tard, une série documentaire de Netflix propose un récit de l’affaire de diffamation telle qu’elle s’est déroulée dans la salle d’audience et en ligne. Les écrivains culturels Kat Tenbarge et Izzy Ampil discutent de la nouvelle série et reviennent sur les attaques au vitriol d’Internet contre Amber Heard.