Les procureurs australiens abandonnent l’accusation de meurtre pour la mort d’un routard allemand en 2005

CANBERRA, Australie (AP) – Les procureurs australiens ont abandonné mercredi une accusation de meurtre contre l’immigrant allemand Tobias Moran pour la mort de sa petite amie routarde allemande Simone Strobel en 2005.

Les accusations de meurtre et de détournement du cours de la justice ont été retirées devant le tribunal local de Lismore dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, a indiqué le bureau du directeur des poursuites publiques dans un e-mail. Aucune raison n’a été donnée.

Le corps nu de Strobel, 25 ans, de Rieden, en Bavière, a été retrouvé caché sous des feuilles de palmier dans un parc de Lismore le 17 février 2005. Elle a été retrouvée six jours après sa disparition et à proximité de l’endroit où elle campait. dans un parc à roulottes de Lismore avec Moran, alors connu sous le nom de Suckfuell, sa sœur Katrin Suckfuell et son ami Jens Martin.

Moran, aujourd’hui âgé de 43 ans, a été arrêté en juillet 2022 dans la ville de Perth, sur la côte ouest, où il vivait. Il a été extradé vers la Nouvelle-Galles du Sud et accusé de meurtre et de détournement du cours de la justice. Un tribunal de Sydney l’a libéré sous caution et lui a permis de retourner dans l’État d’Australie-Occidentale.

Le procureur Kim Gourlie avait déclaré à l’audience sur le cautionnement que Moran avait menti sur des « événements cruciaux », notamment la nature de sa relation avec Strobel et sa consommation d’alcool.

Un coroner de la Nouvelle-Galles du Sud a statué en 2007 qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour recommander des accusations contre quiconque pour la mort de Strobel, un enseignant de maternelle.

La police a offert une récompense de 1 million de dollars australiens (678 000 $) pour des informations en 2020.

Moran est arrivé en Australie avec Strobel en tant que routards en 2004. Il a changé son nom de Suckfuell en 2012 lorsqu’il a épousé sa femme australienne, Samantha Moran.

The Associated Press