Les procureurs australiens abandonnent l’accusation de meurtre pour la mort d’un routard allemand en 2005

CANBERRA, Australie (AP) – L’épouse d’un homme accusé du meurtre de sa petite amie routarde allemande il y a 18 ans a salué la décision des procureurs australiens d’abandonner toutes les charges mercredi, affirmant que son mari avait été traumatisé par la mort et les soupçons de son implication.

Les accusations portées contre l’immigrant allemand Tobias Moran, 43 ans, pour meurtre et détournement du cours de la justice ont été retirées par le tribunal local de Lismore dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, a annoncé le bureau du directeur des poursuites publiques. Aucune raison n’a été donnée.

Le corps nu de Simone Strobel, 25 ans, de Rieden, en Bavière, a été retrouvé caché sous des feuilles de palmier dans un parc de Lismore le 17 février 2005. Elle a été retrouvée six jours après sa disparition et à proximité de l’endroit où elle avait été. camper dans un parc à roulottes de Lismore avec Moran, alors connu sous le nom de Suckfuell, sa sœur Katrin Suckfuell et son ami Jens Martin.

L’épouse australienne de Moran, Samantha Moran, a déclaré dans un communiqué de presse devant leur maison haut de gamme de City Beach, dans la ville de Perth, sur la côte ouest, « c’était la bonne décision ».

« Tobi, moi et toute notre famille sommes extrêmement soulagés par la… décision de retirer les charges retenues contre lui », a déclaré la mère des trois enfants de son mari.

« J’ai profondément honte que cela soit arrivé à Simone en Australie, une visiteuse dans notre pays que Tobi a toujours décrite comme un ange sur Terre », a-t-elle ajouté.

Tobi Moran s’est tenu à côté de sa femme pendant sa déclaration mais est resté silencieux.

Moran a été arrêté à Perth en juillet 2022. Il a été extradé vers la Nouvelle-Galles du Sud et accusé de meurtre et de détournement du cours de la justice. Un tribunal de Sydney l’a libéré sous caution et lui a permis de retourner dans l’État d’Australie-Occidentale.

Le procureur Kim Gourlie avait déclaré à l’audience sur le cautionnement que Moran avait menti sur des « événements cruciaux », notamment la nature de sa relation avec Strobel et leur consommation d’alcool.

L’avocat de la défense, Tim Game, a déclaré au tribunal que le dossier de l’accusation était « inexistant ».

Samantha Moran a déclaré que le temps qui s’était écoulé depuis son arrestation avait été « très pénible et émouvant pour nous ».

« Je sais qu’il ne se passe pas un jour sans que Tobi ne pense à Simone et souhaite l’avoir empêchée de s’éloigner cette nuit-là », a-t-elle déclaré. « Tobi continue d’être traumatisé par la perte de Simone ainsi que par les spéculations qui l’entourent. »

Un coroner de la Nouvelle-Galles du Sud a statué en 2007 qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour recommander des accusations contre quiconque pour la mort de Strobel, un enseignant de maternelle.

La police a offert une récompense de 1 million de dollars australiens (678 000 $) pour des informations en 2020.

Tobias Moran est arrivé en Australie avec Strobel en tant que routards en 2004. Il a changé son nom de Suckfuell en 2012 lorsqu’il a épousé sa femme en Bavière, près de l’endroit où les parents de Strobel, Gustl et Gabi Strobel, vivent toujours.

Samantha Moran a utilisé sa déclaration pour adresser ses condoléances à la famille Strobel, en particulier aux parents qui « continuent de souffrir terriblement de la perte de leur fille ».

« Alors que la nouvelle d’aujourd’hui est un soulagement pour notre famille, nous sommes conscients que cette nouvelle ne donne pas de réponses à la famille Strobel », a-t-elle déclaré.

Les avocats de Moran reviendront au tribunal le 28 juin pour demander le remboursement des frais de justice au gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud.

Rod Mcguirk, l’Associated Press