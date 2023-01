Les procureurs annoncent s’ils prévoient des accusations dans l’affaire “Rust”

Les procureurs du Nouveau-Mexique devraient annoncer jeudi s’ils déposeront des accusations criminelles dans la fusillade mortelle d’un directeur de la photographie sur le tournage de “Rust”, après plus d’un an d’enquête et de retards.

Le bureau du procureur de district qui dessert le comté de Santa Fe a déclaré mercredi que le procureur de district, Mary Carmack-Altwies, et le procureur spécial nommé pour enquêter sur l’affaire, Andrea Reeb, annonceraient la décision dans une déclaration écrite. Le bureau a passé plus de deux mois à peser une décision d’inculpation après que le bureau du shérif du comté a rendu son rapport d’enquête final.

Tout en demandant un financement supplémentaire aux responsables de l’État l’année dernière, le bureau a déclaré que jusqu’à quatre personnes – dont l’acteur Alec Baldwin, qui tenait l’arme au moment où elle a explosé – pourraient être inculpées de la fusillade. Le bureau du procureur de district a déclaré dans sa demande que toute décision d’engager des poursuites entraînerait des procès très médiatisés et coûteux.

Bien que Mme Carmack-Altwies ait clairement indiqué dans la demande de financement que son bureau n’avait pas décidé de porter des accusations – “Si des accusations sont justifiées”, a-t-elle commencé une phrase – elle est également entrée plus en détail qu’elle ne l’avait fait par le passé. “L’un des accusés possibles est l’acteur de cinéma bien connu Alec Baldwin”, a déclaré l’un des documents joints.