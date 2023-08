Les procureurs américains proposent la date du procès de Trump

La date de début de janvier interférerait probablement avec le premier événement majeur de la campagne électorale de l’ancien président

Le bureau de l’avocat spécial américain Jack Smith a demandé à un tribunal de Washington, DC d’ouvrir le procès pénal de l’ancien président Donald Trump le 2 janvier. Smith soutient que cela donnera à l’équipe juridique de Trump suffisamment de temps pour se préparer, tandis que Trump insiste sur le fait que Smith est « dérangé » et « essayer d’enfreindre » sur sa campagne.

Dans un dossier de trois pages soumis jeudi, le bureau de Smith a demandé que la sélection du jury commence le 11 décembre, suivie du procès trois semaines plus tard. Ce programme proposé « servit l’intérêt public et les intérêts de la justice, tout en protégeant les droits de l’accusé et sa capacité à se préparer au procès », le dossier lu.

Dans le dossier, l’équipe de Smith a estimé qu’il leur faudrait entre quatre et six semaines pour présenter leur dossier contre l’ancien président. Si le tribunal accepte les dates de Smith, ce processus verrait le procès se chevaucher avec les caucus de l’Iowa, au cours desquels les républicains de l’État choisiront leur candidat préféré à la présidence lors des élections de 2024.

Trump a précédemment dénoncé Smith comme « dérangé » et a affirmé que l’affaire était une tentative du ministère de la Justice du président Joe Biden d’éliminer le rival politique le plus redoutable du président sortant.

« Mon adversaire politique devient FOU en essayant d’empiéter sur ma campagne présidentielle », Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social plus tôt jeudi. « Ce sont des JOURS SOMBRE EN AMÉRIQUE ! »

Smith a accusé Trump plus tôt ce mois-ci de complot en vue de frauder les États-Unis, de complot en vue d’entraver une procédure officielle, d’entrave et de tentative d’entrave à une procédure officielle et de complot contre les droits. Les accusations découlent des efforts présumés de Trump pour empêcher la certification de la victoire de Biden aux élections de 2020, qui ont abouti à l’émeute à Capitol Hill le 6 janvier 2021, au cours de laquelle l’un des partisans de Trump a été abattu par un policier.

Trump a plaidé non coupable des quatre chefs d’accusation la semaine dernière et a déclaré à ses partisans que, s’il était élu, il ferait enquêter sur Biden pour son prétendu « des actes véreux, y compris des pots-de-vin de la Chine et de nombreux autres pays étrangers qui vont dans les coffres de la famille criminelle Biden. »

Smith a également inculpé Trump en juin pour sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés, frappant l’ancien président de 32 chefs d’accusation en vertu de la loi sur l’espionnage, un pour chaque document qu’il aurait soi-disant retiré de la Maison Blanche. Trump a plaidé non coupable et, dans un discours adressé à ses partisans peu après l’acte d’accusation, a appelé le ministère de la Justice et le FBI – qui ont fait une descente dans son domaine de Floride pour trouver les documents – « lâches », « fascistes », et « voyous ».