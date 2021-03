Les procureurs américains l’appellent un meurtrier. En Ukraine, il est demandeur d’asile.

«Tout comme nous ne les voulons pas dans l’armée américaine, nous ne voulons pas qu’ils s’entraînent pour combattre et tuer» dans les armées étrangères, a déclaré Heidi Beirich, directrice du Projet mondial contre la haine et l’extrémisme dans un entretien téléphonique. «Nous avons suffisamment de violence dans notre propre arrière-cour pour nous inquiéter.»

L’Américain Craig A. Lang, vétéran de l’armée et originaire de Caroline du Nord, avait été inculpé aux États-Unis pour un double meurtre en Floride, mais son cas a attiré l’attention sur le risque que des Américains se battent pour des groupes d’extrême droite en Ukraine. et d’autres points chauds mondiaux.

Mais la question est perçue différemment en Ukraine, où les milices de droite se battent aux côtés du gouvernement dans une guerre avec les séparatistes soutenus par la Russie qui a tué plus de 13 000 personnes.

Les procureurs fédéraux dire M. Smith a diffusé des informations sur les bombes et les recettes de napalm maison sur le site de réseautage social Telegram, tandis que discuter des plans tuer un politicien du Parti démocrate et faire sauter le siège d’une entreprise de médias. L’acte d’accusation n’a pas identifié la société de médias mais CNN signalé que c’était la cible.

Alors qu’il se battait avec le secteur droit en Ukraine, selon le bureau du procureur américain du district du Kansas, il a encadré Jarrett W. Smith au sujet des combats avec des groupes paramilitaires d’extrême droite en Ukraine. M. Smith, qui a également servi dans l’armée américaine, plus tard a plaidé coupable à des accusations liées aux explosifs.

En arrachant d’un train dans l’est de l’Ukraine près de la zone de guerre, «quelqu’un m’a remis un fusil» juste à la gare, a-t-il déclaré dans une interview dans le bureau de son avocat à Kiev, et le lendemain matin, il a été déployé au front.

M. Lang avait quitté l’armée américaine pour s’être absenté sans permission et avait dérivé entre les petits boulots lorsqu’il a décidé de se rendre en Ukraine pour aider un allié, dit-il, dans une cause qui l’a inspiré. Bien qu’il ait laissé l’armée sous un nuage, il a été accueilli par un groupe paramilitaire de premier plan, le secteur droit, à son arrivée en Ukraine en 2015, avec peu de questions posées.

Puis, de retour aux États-Unis en 2018, selon les procureurs de Floride, M. Lang et un collègue vétéran américain de la guerre d’Ukraine, Alex J.Zwiefelhofer du Wisconsin, ont volé et assassiné un couple pour collecter des fonds pour voyager en Amérique du Sud, où ils espéraient rejoindre un groupe paramilitaire de droite combattant le gouvernement vénézuélien.

M. Zwiefelhofer a été arrêté, mais M. Lang est retourné en Ukraine. Les deux étaient accusé en 2019 en relation avec les meurtres et pour violer la loi sur la neutralité, pour leurs projets de mercenaires au Venezuela. M. Lang, lors de l’entrevue, a déclaré qu’il était innocent. M. Zwiefelhofer a plaidé non coupable.

Les experts en matière de crimes de haine sonnent depuis longtemps l’alarme au sujet de ces liens transnationaux avec la formation militaire à l’étranger dans l’extrême droite.

Les estimations du nombre d’Américains qui ont combattu du côté du gouvernement dans la guerre d’Ukraine varient des 20 cités par le Centre Soufan, un groupe non partisan de recherche sur l’extrémisme, à plus de 100, selon des volontaires. Beaucoup sont restés en Ukraine; M. Lang a une femme et un enfant ukrainiens.

La procédure judiciaire a mis en lumière une autre activité peu connue des forces de l’ordre américaines liées à l’Ukraine. Les avocats de M. Lang ont présenté des affidavits d’anciens combattants américains des combats de tranchées en Ukraine au sujet de leur interrogatoire par le FBI à leur retour chez eux.

« Je suis vraiment attristé de sentir que moi et d’autres sommes devenus un ennemi du gouvernement pour simplement vouloir aider un allié », a déclaré un ancien combattant américain, dont le nom a été expurgé par les avocats, dans un dossier.

Les avocats ont cité des perquisitions, la révocation d’un passeport et des demandes d’assistance adressées par le FBI aux autorités autrichiennes pour interroger un ancien combattant américain.