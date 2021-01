WASHINGTON (AP) – Le FBI a mis en garde les forces de l’ordre avant la violation du Capitole américain la semaine dernière contre le potentiel de violence extrémiste et les procureurs pèsent maintenant des accusations de sédition contre au moins certains des loyalistes de Trump qui ont pris d’assaut le bâtiment, des responsables américains dit mardi.

Les déclarations des responsables du FBI et du ministère de la Justice visaient à la fois à défendre les préparatifs des forces de l’ordre fédérales avant l’émeute meurtrière et à avertir les participants qu’ils sont toujours soumis à des arrestations et des accusations de crime même s’ils ont quitté Washington.

Les chefs de délit contre certaines des douzaines arrêtées à ce jour peuvent encore être surclassés en accusations de sédition passibles de 20 ans de prison et portant la grave accusation d’incitation à un effort pour renverser le gouvernement, a déclaré le procureur américain par intérim Michael Sherwin à Washington. .

«Ce n’est que le début», dit-il.

Même pour ceux qui ont quitté Washington, «des agents de nos bureaux locaux vont frapper à votre porte», a déclaré Steven D’Antuono, le directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à Washington, en soulignant les efforts déployés à l’échelle nationale pour retrouver les participants à les émeutes.

Les révélations contredisent les déclarations antérieures des responsables de l’application de la loi sur le potentiel de danger la semaine dernière. Beaucoup, y compris l’ancien chef de la police du Capitole, ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de graves préoccupations et ne s’étaient préparés qu’à une manifestation pour la liberté d’expression. La police du Capitole et d’autres n’ont pas immédiatement répondu aux questions sur l’écart.

La conférence de presse a eu lieu quelques heures après que le Washington Post eut rapporté l’existence d’un rapport du 5 janvier du bureau extérieur du FBI à Norfolk, en Virginie, qui prévoyait, en détail, les chances d’une «guerre» à Washington le lendemain. L’existence d’un tel avertissement a semblé contredire les affirmations antérieures du FBI selon lesquelles il n’avait aucune intelligence spécifique que la violence pourrait survenir.

L’histoire continue

D’Antuono a défendu le traitement de l’information, affirmant qu’elle avait été partagée en 40 minutes avec d’autres organismes d’application de la loi.

Même sans renseignements de la part des forces de l’ordre, il y avait eu de nombreux avertissements sur les manifestations pro-Trump à Washington. Mais la police du Capitole américaine n’a pas renforcé ses effectifs et ne s’est pas préparée à la possibilité que les manifestations prévues dégénèrent en émeutes massives et violentes, selon plusieurs personnes informées de la réponse des forces de l’ordre. Les responsables ont refusé l’aide offerte par le Pentagone trois jours avant l’émeute.

Lorsque le renfort a finalement été demandé, il a fallu plus de deux heures pour que les troupes se mobilisent près du Capitole. À ce moment-là, la foule avait fait rage à l’intérieur pendant plus de quatre heures.

Une fois que la foule a commencé à se déplacer sur le Capitole, un lieutenant de police a émis un ordre de ne pas utiliser la force meurtrière, ce qui explique pourquoi les agents à l’extérieur du bâtiment n’ont pas sorti leurs armes alors que la foule se rapprochait. Les agents ont parfois l’ordre de garder leurs armes dans leur étui. éviter d’aggraver une situation si les supérieurs pensent que cela pourrait conduire à une ruée ou à une fusillade.

Dans ce cas, il a également laissé les officiers avec peu de capacité à résister à la foule. Dans une vidéo de la scène, un officier lève les poings pour tenter de repousser une foule le plaquant lui et ses collègues contre une porte. La foule se moque: « Vous n’êtes pas américain! » et un homme essaie de le pousser avec la pointe d’un drapeau américain.

Pendant ce temps, le président Donald Trump n’a pris mardi aucune responsabilité dans la violente insurrection au Capitole. Il a déclaré que ses remarques quelques instants avant que ses partisans ne marchent vers le Capitole étaient «tout à fait appropriées». Il a fait ces commentaires lors de sa première apparition en public depuis le siège du Capitole, alors que les législateurs comptaient les votes du collège électoral confirmant la victoire du président élu Joe Biden.

Le déchaînement dans les couloirs du Congrès a envoyé les législateurs des deux partis et le propre vice-président de Trump dans la clandestinité, alors que la foule appelait au lynchage de Mike Pence pour son rôle de supervision du décompte des voix. La scène a également sapé la marque de fabrique de la république – la transition pacifique du pouvoir. Au moins cinq personnes sont mortes, dont un officier de police du Capitole.