Les procureurs américains enquêtent sur les démocrates au sujet des dons de FTX – NYT

Sam Bankman-Fried était le deuxième contributeur du parti jusqu’à ce que son empire crypto s’effondre de façon spectaculaire

Les procureurs de New York recherchent des informations auprès de politiciens et d’organisations démocrates sur les dons du magnat de la cryptographie en disgrâce Sam Bankman-Fried, a rapporté samedi le New York Times. Avant d’être arrêté et accusé de fraude, Bankman-Fried a fait don de plus de 70 millions de dollars à des causes démocrates.

Fils de deux militants libéraux de longue date, Bankman-Fried a fait don de plus de 70 millions de dollars aux campagnes et organisations démocrates au cours des 18 derniers mois, un chiffre dépassé uniquement par le mégadonateur libéral George Soros. Après que son échange cryptographique – FTX – ait déposé son bilan en novembre, il est apparu que la société avait acheminé l’argent de ses clients vers son autre société commerciale, Alameda Research.

Alors que Bankman-Fried a depuis été arrêté et accusé de fraude, de blanchiment d’argent et de violation des lois sur le financement des campagnes, les politiciens qui ont bénéficié de ses largesses ont jusqu’à présent évité tout examen judiciaire.

Cependant, un cabinet d’avocats représentant les armes de campagne officielles du parti et ses plus grands super PAC, ainsi que des législateurs individuels comme le nouveau président de la Chambre Hakeem Jeffries, ont récemment reçu un e-mail des procureurs de New York, a rapporté le journal. Les procureurs auraient recherché des informations sur les dons de Bankman-Fried et de ses collègues et entreprises, a ajouté le Times, citant des sources anonymes.

Deux autres sources ont déclaré au journal que les mêmes procureurs ont contacté d’autres campagnes démocrates qui ont pris de l’argent lié à FTX, et des campagnes républicaines qui auraient été financées par un autre dirigeant de FTX.

Jeffries fait partie d’un certain nombre de politiciens qui ont depuis remis leurs dons de Bankman-Fried à des œuvres caritatives. Trois groupes démocrates de premier plan – le DNC et les commissions de campagne de la Chambre et du Sénat du parti – ont choisi de restituer plus d’un million de dollars de contributions, tandis que la Maison Blanche a refusé de dire si le président Joe Biden restituerait près de 59 000 dollars de dons de Bankman-Fried à sa campagne 2020.

En vertu des règlements de la Commission électorale fédérale, les campagnes politiques et les comités sont tenus de restituer les dons qui s’avèrent plus tard illégaux, même si l’argent a déjà été dépensé.

Bankman-Fried fait également face à des accusations de fraude distinctes déposées mardi par la Securities and Exchange Commission, qui affirme que l’ancien PDG a escroqué les investisseurs de FTX sur près de 2 milliards de dollars.