Les procureurs de New York ont ​​exhorté un juge fédéral à refuser la mise en liberté sous caution à Ghislaine Maxwell, ancienne associée du pédophile décédé Jeffrey Epstein qui aurait procuré des filles mineures pour le célèbre délinquant sexuel.

Maxwell, qui est accusée d’avoir recruté et soigné des filles d’à peine 14 ans pour qu’elles se livrent à des actes sexuels avec Epstein tout au long des années 1990, a demandé une caution de 28,5 millions de dollars cette semaine, ses avocats faisant valoir que les médias « Elle l’a impitoyablement vilipendée et préjugé de sa culpabilité. »

Vendredi, dans un dossier déposé devant le tribunal de district américain de Manhattan, les procureurs du gouvernement ont exhorté le tribunal à rejeter sa demande, écrivant que les accusations portées contre Maxwell sont «Incroyablement sérieux» et soutenu par des preuves solides, et que le socialite disgracié pose un «Risque de fuite extrême.»

Maxwell est détenue au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis son arrestation dans le New Hampshire début juillet. Ses avocats se sont plaints des conditions déplorables de sa cellule, affirmant que des « négligence » a conduit Epstein à se suicider au Metropolitan Correctional Center de Manhattan un an plus tôt.

La juge de district Alison Nathan a déjà rejeté une caution de 5 millions de dollars pour Maxwell en juillet, jugeant la suspecte comme un risque de fuite en raison de la possession de plusieurs passeports. Les procureurs ont déclaré vendredi que Maxwell avait déjà transféré la plupart de ses biens à son mari, démontrant une capacité à «Cache sa vraie richesse» et prouvant qu’elle pouvait «Absolument se permettre» fuir les États-Unis.

Le procès de Maxwell doit commencer en juillet de l’année prochaine.

