Les procureurs américains accusent le fondateur de Nikola de fraude

Le PDG et fondateur de l’US Nikola, Trevor Milton, prend la parole lors de la présentation de ses nouveaux camions entièrement électriques et à pile à combustible à hydrogène en partenariat avec CNH Industrial, lors d’un événement à Turin, en Italie, le 2 décembre 2019.

Trevor Milton, fondateur de la start-up EV Nikola, a été inculpé de trois chefs d’accusation de fraude criminelle par un grand jury fédéral pour avoir menti sur « presque tous les aspects de l’entreprise », a déclaré jeudi le bureau du procureur américain à Manhattan.

Les procureurs ont inculpé le milliardaire, qui a démissionné de son poste de président en septembre, de deux chefs de fraude en valeurs mobilières, notamment de fausses déclarations sur l’entreprise et de fraude électronique.

« Le stratagème de Milton ciblait les investisseurs individuels non professionnels – les soi-disant investisseurs de détail – en faisant des déclarations fausses et trompeuses directement au public investisseur par le biais des médias sociaux et d’entretiens télévisés, imprimés et podcasts », ont déclaré les procureurs dans l’acte d’accusation de 49 pages.

Les actions de Nikola ont baissé de plus de 9% lors des échanges avant commercialisation à moins de 13 $ par action.

Nicholas Biase, porte-parole du bureau du procureur américain, a déclaré que Milton s’était rendu aux autorités et devrait être présenté au tribunal plus tard dans la journée à New York.

Milton, qui était le plus gros actionnaire de la société, détenait environ 8,5 milliards de dollars d’actions Nikola au plus haut de la valeur de la société.